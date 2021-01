Mitenkäs se olikaan silloin vuonna 2020..? Testaa, muistatko mitä tapahtui Sydän-Hämeen eri kolkissa viime vuonna – jonka pienistä ja isoista sattumuksista SHL.fi-sivusto kertoi yli 3000 jutun voimin.

Miten tarkkaan siis luit, miten hyvin muistat? Saatko seitsemän oikein?

Luopioinen

1 Missä koulussa vietettiin keväällä ”pönttöpäivää”?

A) Rautajärven koulussa, B) Varpusparven koulussa, C) Onkkaalan keskikoulussa

2 Kuinka pitkään Ollin Atleettien kerrottiin olleen toiminnassa?

A) 6 kuukautta, B) 20 vuotta, C) 40 vuotta

3 Mihin Luopioisissa harjoitteleva ampumahiihtäjä Jaakko Ranta kertoi tähtäävänsä?

A) Moskovan EM-kisoihin 2021, B) Pekingin olympialaisiin 2022, C) Liekin terassille

4 Mikä Nina Hannosesta tuli vuonna 2020?

A) mustan vyön karateka, B) K-Järvikansan uusi kauppias, C) Sanna Marinin eduskunta-avustaja

5 Montako vuotta Luopioisten Apteekki täytti kesällä?

A) kolme, B) 30, C) 80

6 Missä tapahtumassa Remu Aaltonen vietti ”innostavan viikonlopun” heinäkuussa?

A) Wanhan Meijerin jameissa, B) Aitoon Kirkastusjuhlissa, C) Laipanmaan ympäriajossa

7 Kuinka pitkä on kirkkovene Aallotar?

A) 2 metriä, B) 16 metriä, C) 45,5 metriä

Pälkäne

1 Kuka nuorukainen pelasi talviolympialaisissa Lausannessa alkuvuodesta?

A) Topi Rönni, B) Kaarlo Kiekko, C) Esa Kikkanen

2 Montako lasta Pälkäneelle kerrottiin syntyneen vuonna 2019?

A) ei yhtään, B) 31, C) 198

3 Minne asennettiin keväällä 77 aurinkopaneelia?

A) kunnantalon katolle, B) Reijo Keskisen lihasikalaan, C) Valtteri Bottaksen kesähuvilalle Luikalaan

4 Missä Kirta Koskinen menestyi keväällä?

A) avointen puutarhojen tapahtuman yhteydessä järjestetyssä pihakilpailussa, B) pituusloikkahypyn SM-kisassa, C) Pirkanmaan kirjoituskilpailun proosasarjassa

5 Minkä lentopalloliigajoukkueen kanssa Pälkäneen Luja-Lukko solmi kesällä yhteistyösopimuksen?

A) Akaa-Volleyn, B) Wo-Von, C) HC Iskijöiden

6 Kenen albumi valittiin Paikallisradioiden Kuukauden Levyksi?

A) Aukusti Koiviston, B) Vehjemiehen, C) Irmeli Kuusiston

7 Mistä heinäkuussa löytyivät muistiinpanot auringonpimennyksestä 75 vuoden takaa?

A) Kostianvirrasta, B) Vimmusta, C) tekopohjavesiyhtiön tutkimusputkesta Syrjänharjusta

Kuhmalahti

1 Taiteilija Teemu Luodolla oli taiteilijajuhlavuosi. Mikä juhlavuosi oli kyseessä?

A) 10-vuotisjuhlavuosi, B) 30-vuotisjuhlavuosi, C) 60-vuotisjuhlavuosi

2 Montako kesää Johanna Ahola kertoi kesäkuussa työskennelleensä Vehkajärven kesäkahvilassa?

A) 1, B) 4, C) 13

3 Mikä Hannu Rasin taksissa on erikoista?

A) se on täyssähköauto, B) siinä on kolme pyörää, C) kyytiin mahtuu 11 ihmistä

4 Mikä aihe tulee käsitellyksi Lassi Hakulisen kirjassa ”Kronstadtin varjot”?

A) Kuhmalahdelle päätynyt Kivennavan nunnien evakkotaival, B) Puntariin 1960-luvulla kaavaillun tornikerrostalon suunnitelmat, C) Pohjasta 1800-luvulla löydetty viikinkihauta

5 Mitä Juha Käkelä veisti vanhainkodin pihamaalle vanhoista lehtikuusista?

A) kissan ja koiran, B) muorin ja vaarin, C) paidan ja pepun

6 Mitä piti tapahtua ns. pullinkipellolla 31.12.?

A) Apocalyptican konsertin, B) drive in -ilotulituksen, C) lypsämisen SM-osakilpailun

7 Miksi Kivisalmeen ei olla saamassa uusien kaavojen myötä uimapaikkaa?

A) kaupungilla ei ole uimapaikaksi sopivaa kiinteistöä, B) uimavesi on siellä liian kylmää, C) puuttuva pelastusrengas on liian kallis investointi

Sahalahti

1 Mikä nosti Nikkilän kyläkaupan julkisuuden valokeilaan helmikuussa?

A) näyttelijä Hugh Jackmanin yllätysvierailu, B) kaupalla pelattu 1,4 miljoonan Eurojackpot-rivi, C) pihassa tehty havainto harvinaisesta keilapäähyypästä

2 Kuka tai mikä esiteltiin keväällä Sahalahden diakonissan Hanne Karakselan karvaisena työkaverina Dikona?

A) työhön tutustuja Ali-Venkulan seurakunnasta, B) pieni belgianmarsu, C) nuori australianpaimenkoira

3 Millaista toimintaa Vilpeilän tyhjilleen jääneelle koululle esitettiin yhdistysten järjestämillä ideatreffeillä?

A) mm. kahvila, kyläkoulumuseo ja tilaa kokouksille sekä kyläbändille, B) hohtokeilaushalli saunatiloineen, C) safarioppaiden koulutuskeskus, lumikenkäopisto ja teepuoti

4 Montako onkijaa osallistui Pakkalanjärven kalakisaan elokuussa? (19.8.)

A) 17, B) 2, C) 155

5 Mikä on lähtökohtaisesti ainoa asia, joka keskeyttää uimakoulun myös Jauksassa?

A) sumu, B) ukonilma, C) suklaamonni

6 Kuka sai Sahalahti-palkinnon vuonna 2020?

A) Jouko ”Jopi” Henttonen, B) Kaarlo ”Köpi” Keskinen, C) Seppo ”Sepi” Nieminen

7 Höysniemien savusauna lämpiää varmasti ainakin kerran vuodessa. Milloin?

A) ystävänpäivänä, B) venetsialaisten aikaan , C) jouluaaton aattona

Kangasala

1 Ketkä poseerasivat Kangasalla kuvatussa XXL-poikakalenterissa?

A) FHRA ry:n Tampereen seudun paikalliset jenkkiautoharrastajat, B) kangasalalaisen ex-XXL5-poikabändin jäsenet, C) Kangasalan yrittäjien hallituksen miesjäsenet

2 Mitä suosikkisarjaa kuvattiin kesällä Saarikylissä?

A) Herra Heinämäki, B) Silta, C) Myllyttäjät

3 Kenelle myönnettiin Vuoden kangasalalainen -palkinto?

A) koronan vuoksi ei kenellekään, B) Veijo Valittajalle, C) Kangasalan nuorisovaltuustolle

4 Milloin järjestettiin Kangasala Triathlon?

A) juhannusaattona, B) elokuun alussa, C) syyskuun lopussa

5 Minkä järjestämisestä Kangasalla lokakuussa Puolustusvoimat kertoi jo kesällä?

A) Eagle-hävittäjien ylilennon, B) kutsuntojen, C) ”Sissi-keisarinna”-kompanjan ohimarssin

6 Mitä vertailtiin syksyllä lentopalloilija Roosa Laakkosen ja salibandypelaaja Henri Haapasaaren välillä?

A) hiusten pituutta, B) pääomatuloja, C) ruokavaliota

7 Mitä Pikkolaan kaavaillun liikuntahallin kerrottiin mahdollisesti sisältävän?

A) mm. padel-, salibandy- ja sulkapallokenttiä, B) mm. medal-, kaukalopallo- ja kiipeilykeskuksen, C) mm. Metal Gear Solid -pelialueen ja trampoliinipuiston

Oikeat vastaukset:

Luopioinen A-C-B-B-C-A-B

Pälkäne A-B-B-C-A-A-B

Kuhmalahti C-B-A-A-B-B-A

Sahalahti B-C-A-A-B-A-C

Kangasala A-A-C-B-B-C-A