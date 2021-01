Ennen joulua ilmestynyt Rouva Tiesenhausenin pöksyt, Pälkäneen kirjapiiri 20 vuotta matkalla on riemastuttava lukukokemus. En itse ole kuulunut kirjapiiriin, yritän tässä töniä hiljaista hyvää eteenpäin.

Kirja on värikäs, komea katseltava. Ihana selailtava. Runsas kuten sopii odottaakin: 20 vuotta elettyä elämää ei ole vähäinen humaus.

Teoksen on toimittanut Kaija Turunen pätevän porukkansa kanssa. Kirjallisuuden rakastaminen huokuu sivuilta, ote on lämmin, rento ja hilpeä. Lopussa on luettelo kaikista 20 vuoden aikana ryhmän lukemista ja yhdessä käsittelemistä kirjoista – monipuolinen ja tasokas valikoima, täynnä muhevia tipsejä, oi kyllä!

Aivan erityisesti pidin kirjasta huokuvasta toisen ihmisen ymmärtämisen ja suvaitsemisen tunteesta.

Keskusteluissa kuukauden kirja arvioitiin ja ruodittiin monesta kulmasta. Kaikki tavat lähestyä, lukea ja tulkita lukemaansa ovat tässä porukassa yhtä arvokkaita; tohtorit ja alan maisterit eivät mestaroi muita hiljaisiksi. Oi että, minua tämä liikutti kovasti. (Voi olla, että saisin juuri tästä ottaa jotain opikseni. Edes vähän.)

Nykyisin ei ole muodikasta puhua sivistyksestä. Minusta tässä kirjapiirin toiminnassa ollaan nimenomaan syvällä sivistyksen ytimissä.

Historiikit tallentavat kulttuurihistoriaa, no tietysti. Väitän, että tämä kirja raikkaine teostulkintoineen myös luo sitä. Kirjapiiri avartaa ajattelua, myös historiikin lukijan ajattelua.

Tämä on myös aivan omanlaisensa matkakirja. Ryhmän harrastama Viro-yhteistyö hämmästytti, kulttuurimatkailu on ollut vilkasta. Hyvää tahtoa, kiinnostusta ja ymmärrystä on 20 vuotta kannettu Suomenlahden yli molempiin suuntiin. Lopussa on liite kaikesta piirin toiminnasta. Kesäisiä kirjatelttoja, teatteriretkiä ja muita matkoja. Jopa kirsikkapuiden istuttamista kirjastomme puistikkoon.

Sain yhden kirjan ystävältä lahjaksi. Ostin toisen sitten tamperelaiselle ystävälleni, joka harrastaa lukemista ja Virossa reissaamista. Oli kuulemma osunut.

Olen aina rakastanut Eeva Kilven kiteytystä ”Kirjeet palautan/ korut ja turkikset pidän tunnesyistä”.

Tähänkin ajattelun aarteeseen törmäsin lukiessani. Lämmitti mieltä, samoin muuten myös selvitys kirjan nimen taustasta. Sitäpä en tässä kerro – ilahduta sinä itseäsi, varaa lompsaasi 25 euroa ja käy kirjakaupoilla Pälkäneen pääkirjastossa.

Seija Holma