Vuoden 2021 ensimmäinen rippikoulu on pidetty Kangasalla. Emme olleet yhdessä koolla Pyysalossa, emme päässeet nauttimaan toistemme seurasta vapaahetkinä, emme juttelemaan spontaanisti emmekä nauttimaan iltaohjelmista ja yhteisistä ruokailuista. Kaikesta huolimatta olimme yhdessä koolla, pääsimme juttelemaan Jeesuksesta ja tutustumaan Jumalaan, tutkimaan Raamattua ja keskustelemaan porukalla.

Kamerat ja mikrofonit mahdollistivat sen, että pystyimme jakamaan pienen hetken elämistämme yhdessä. Ihmisellä on tarve tulla kuulluksi ja nähdyksi. Ihmiset ovat vuosituhansia kokoontuneet yhteen jakamaan elämäänsä. Jeesuskin kulki ihmisjoukoissa ja hänen seuraajansa jakoivat kokemuksiaan ja uskoaan yhteydessä toisiinsa. Nähdyksi ja kuulluksi tuleminen tekee ihmisyyden ja olemassaolon todelliseksi. Myös uskon hoitamisessa ja uskonasioiden pohtimisessa toiset ihmiset ovat tärkeä tekijä.

Messut, jumalanpalvelukset, rippikoulu ja hartaudet ovat jatkuneet läpi aikojen ja jatkuvat luoden yhteyden ihmisten välille. Ne vahvistavat, hoitavat ja parantavat ihmistä ja uskoa. Ajattelen, että Kristuksen kirkko on ainutlaatuisen tärkeä osa nähdyksi ja kuulluksi tulemisen kokemusta. Jumala on nähnyt meidät. Jumala näkee sinut. Hän kuulee sinut. Sinä et ole yksin. Tästä muistutimme rippikoululaisiakin ja rohkaisimme heitä etsimään Jumalaa ja luottamaan Häneen.

Heidi Pitkänen

Nuorisopappi, seurakuntapastori

Kangasalan seurakunta