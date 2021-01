Kangasalan kaupungin valmiusjohtoryhmän linjaamat rajoitukset ovat voimassa 8.2. asti tai kunnes toisin tiedotetaan. Kaupunki on päättänyt käynnistää 20.1. alkaen sellaisia kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluita, joista Pirkanmaan pandemiatyöryhmä on antanut erilliset ohjeet ja joita on suositusten mukaisesti mahdollista toteuttaa.

Kangasalan kirjastoissa noudatetaan 10 henkilön kokoontumisrajoitusta ja kirjaston kokoelmatilat ovat käytettävissä nopeaan asiointiin. Lehtienlukusalit ovat suljettuina ja omatoimiaukiolot eivät ole käytössä. Kirjastoauto jatkaa toimintaa rajoitetun lainaustoiminnan puitteissa. Maskeja suositellaan yli 12-vuotiaille. Kirjastot ovat poikkeuksellisesti suljettuina lauantaina 23.1.

Pääkirjaston alakerrassa sijaitseva Taidetila Terra on avoinna. Kangasalan lukion kuvataidekurssilaisten vuosinäyttely Moment avautuu 26.1.–9.2. kirjaston aukioloaikoina. Yleisömäärä rajataan 8 henkilöön kerrallaan. Kahvila Novellia on avoinna normaalisti.

– Tule vain terveenä, noudata turvavälejä ja käytä maskia! Käsihuuhdetta on saatavilla, kirjastopalvelujohtaja Annamari Nikara-Nummi Kangasalan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluista sanoo.