Myös shl.fi seuraa suorana kunnanjohtajaehdokkaiden esittäytymistä Pälkäneellä

Pälkäneen kunnanvaltuusto kokoontuu torstaina kello 19 alkavaan iltakouluun, jossa valtuutetuille esittäytyvät kaksi kärkihakijaksi nostettua ehdokasta uudeksi kunnanjohtajaksi. Shl.fi-sivusto seuraa verkossa illan kulkua ja esittäytymisiä.

Pälkäneen hallintojohtaja ja vs. kunnanjohtaja Anitta Hietaniemi ja Nokian sivistysjohtaja Pauliina Pikka ovat saaneet iltaa varten ennakkotehtävän, johon heiltä odotetaan vastauksia tilaisuudessa. Valtuutetuilla on myös mahdollisuus tehdä kysymyksiä ehdokkaille. Kunnanhallitus kokoontuu valtuuston iltakoulun jälkeen pohtimaan omaa ehdokastaan. Valtuuston käsittelyyn kunnanjohtajavalinta on tulossa ensi viikolla.

Iltakoulua on mahdollista seurata myös Pälkäneen kunnan Youtube-kanavan kautta.