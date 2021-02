Lamminrahkan ensimmäisten pientalotonttien haku alkoi maanantaina 1. helmikuuta. Haettavaksi tuli kahdeksan omakotitalotonttia ja 28 kaupunkipientalotonttia. Tontit sijaitsevat lähellä Lamminrahkan keskustaa: koulukeskukselle, liikuntapuistoon ja muihin keskustan palveluihin on matkaa enintään 700 metriä. Pienehkön tonttikoon sanelee tonttien sijainti lähellä ratikkapysäkkivarausta.

– On todella hienoa saada Lamminrahkan alueelta pientalotontteja vihdoin haettavaksi. Näitä on kysytty paljon: Uusi kaupunginosa kattavine palveluineen aivan Tampereen rajan tuntumassa on haluttua aluetta. Vuodenvaihteessa meillä oli haettavana 31 kaupunkipientalotonttia Vatialan Linkosuon alueelta ja ne menivät kaikki varaukseen. Hakijoita oli noin kaksinkertainen määrä, kertoo Kangasalan kaupungin vs. tontti-insinööri Simo Veijalainen.

Haettavat tontit sijoittuvat Haltijanmäen kylään ja kukkulan ympäristöön, jonne rakentuu alustavasti myös yhtiömuotoisia pientaloja, paritaloja ja rivi- ja kerrostaloja. Kukkulan itärinne jätetään rakentamattomaksi metsämaaksi. Haltijanmäen kylän keskus on kukkulan kupeeseen rakennettava, ulkoilureitistön varrella sijaitseva leikkikenttä kuntoportaineen. Haltijankaaren katu rakennetaan turvalliseksi hidaskaduksi, jonka varrella on istutuksia ja pysäköintipaikkoja sekä jätepisteet: tonteilla ei sallita omia jätepisteitä, vaan jätteet tuodaan Pirkanmaan Jätehuollon syväkeräysastioihin.

Tonttien pinta-alat vaihtelevat välillä 220–450 neliömetriä ja rakennusoikeudet välillä 155–240 kerrosneliömetriä. Kaikki tontit vuokrataan.

Lamminrahkan eteläosan asemakaava-alueen kadut, kunnallistekniikka ja viheralueet ovat paraikaa rakenteilla. Haettavana olevat tontit luovutetaan ja niille pääsee rakentamaan reilun vuoden päästä, syksyllä 2022.

Tonttihaku päättyy 12.4.2021. Tontit jaetaan arpomalla. Hakijan tulee olla yksi tai useampi yksityishenkilö, ei rakennusliike tai muu yhteisö.

Tontteja esitellään Kangasalan Prisman kaupunki-infossa torstaina 11. helmikuuta kello 15–18 ja maastossa lauantaina 13. helmikuuta kello 12–15.

