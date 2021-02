SPR:n Luopioisten osastolle kuuluu hyvää. Osaston jäsenmäärä kasvoi viime vuonna 12 prosenttia – mukana on nyt 122 jäsentä. Jäsenmäärän kasvu oli SPR:n Hämeen piirin suurin. Järjestötoiminta elää hiljaiseloa kokoontumisrajoitusten vuoksi. Auttamistyö kuitenkin jatkuu. SPR:n Luopioisten osasto organisoi muun muassa ystävätoimintaa: toiminnan vapaaehtoiset pitävät yhteyttä ystäviinsä. Osasto jakaa myös ruoka-avustuksia kappeliseurakunnan diakoniatyön välityksellä. SPR:n Luopioisten osaston puheenjohtajana jatkaa vuonna 2021 Seppo Rinne, varapuheenjohtajana Raija Vaaleri ja sihteerinä Päivi Kosonen.

Sunnuntaina on ystävänpäivä. SPR on ollut mukana tuomassa ystävänpäivää Suomeen. Tänä vuonna emme voi järjestää yleisötapahtumia. Ystävänpäivää tarvitaan kuitenkin ehkä enemmän kuin koskaan. Yksinäisyys on lisääntynyt korona-aikana. Haastamme ystävänpäiväviikonloppuna 13.–14.2. kaikki pälkäneläiset ottamaan yhteyttä tuttuihin ja sukulaisiin lähellä ja kaukana. Toiveena on, että erityisesti yksinäiset ihmiset saisivat ilahduttavia puhelinsoittoja tai viestejä. Yksinäisyyttä voi kokea kuka tahansa, mutta onneksi kuka tahansa voi myös auttaa.

Seppo Rinne