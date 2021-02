Pirkanmaalle on saatu ensimmäinen erä Astra Zenecan koronarokotteita, ja alle 70-vuotiaiden riskiryhmäläisten rokotuksia aloitellaan kunnissa sitä mukaa kun rokotteita saadaan. Alkuun rokote-erät ovat pieniä, mutta kaikki kunnat huomioidaan sairaan hoitopiirin mukaan mahdollisimman pian. Ensimmäinen rokote-erä suunnattiin Tampereelle, koska pientä erää oli vaikea jakaa kaikkien Pirkanmaan kuntien kesken.

Kangasalan hoitotyön johtaja Jenni Aunio-Ahmavuo kertoo, että vielä ei ole tarkkaa tietoa siitä, koska Astra Zenecan rokotetta saapuu Kangasalle ja Pälkäneelle.

– Tiedossa on, että viikolla 7 on tulossa Pirkanmaalle pieni erä kyseistä rokotetta, mutta siitä ei riitä rokotetta jaettavaksi sairaanhoitopiiriin kaikkiin kuntiin. Tämänhetkinen arvio on, että alle 70-vuotiaiden riskiryhmäläisten rokottamiseen päästäisiin Kangasalla ja Pälkäneellä maaliskuun aikana. Kaikki riippuu rokotteen saatavuudesta. Meillä on täysi valmius rokottamisen jatkamiseen, kunhan vaan saadaan rokotteita, Aunio-Ahmavuo kertoo.

Ajanvaraus rokotteelle tapahtuu Kangasalla ja Pälkäneellä verkkoajanvarauksen kautta tai puhelimitse koronarokotusten ajanvarausnumerosta. Kun ajanvaraus käynnistyy, tästä tiedotetaan erikseen kaupungin verkkosivuilla, paikallislehdissä sekä terveysasemien ulko-ovilla.

– Tällä hetkellä asukkaita ei voi kutsua rokotteille kutsukirjeellä, sillä rokotteen saatavuutta on vaikeaa ennustaa, Aunio-Ahmavuo lisää.

Modernan rokotetta tullut pieni erä

Astra Zenecan rokotteet kohdennetaan alle 70-vuotiaiden riskiryhmiin kuuluvien rokotuksiin, koska kyseisen rokotteen suojatehosta ei ole vielä riittävästi tutkimusnäyttöä tätä iäkkäämmillä.

Yli 70-vuotiaiden rokotuksiin käytetään lähetti-RNA-rokotteita, ensisijaisesti Pfizer-Biontechin Comirnatya. Pfizer-Biontechin rokotteen viimeaikaiset toimitusvaikeudet ovat kuitenkin hidastaneet ja keskeyttäneet iäkkäiden rokotuksia. Heti kun Comirnaty-rokotetta saadaan lisää, myös iäkkäiden rokotukset pääsevät jatkumaan Pirkanmaan kunnissa.

Modernan rokotteita on torstaina 11. helmikuuta saatu ensimmäinen erä Pirkanmaalle. Ne suunnataan ensisijaisesti iäkkäille kotihoidon asiakkaille, jotka asuvat hankalien kulkuyhteyksien päässä. Tämä perustuu siihen, että Modernan rokote soveltuu myös yli 70-vuotiaille ja on helpommin säilytettävä kuin Pfizer-Biontechin rokote.

Rokotteiden saatavuus sanelee tahtia

Tällä hetkellä rokotteiden saatavuus sanelee rokotusten etenemistä. Koska Astra Zenecan rokotetta on nyt käytettävissä pieni määrä, alle 70-vuotiaiden rokotukset oli mahdollista aloittaa, vaikka monin paikoin 80-vuotiaiden rokotukset ovat tauolla.

Viime viikkoina Pirkanmaan rokotustahti on kauttaaltaan hidastunut, koska rokote-erät ovat olleet pieniä. Myös tulevat viikot ovat edelleen melko niukkaa aikaa. Rokotukset etenevät Pirkanmaalle saapuvien rokote-erien tahdissa.

Riskiryhmien osalta pyritään etenemään vanhemmista ikäryhmistä nuorempia kohti. Lapsia ei rokoteta toistaiseksi.

Alle 70-vuotiaiden riskiryhmäläisten rokotukset: