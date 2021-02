Lamminrahkan tonttiesittely pidetään lauantaina 13.2. kello 12–15 Hinkantiellä Kangasalla. Haettavana olevia omakoti- ja kaupunkipientalotontteja esitellään paikan päällä maastossa. Tarjolla on myös nokipannukahvia.

Tonteille on pääsy Hinkantien kautta. Reitti voi olla paikoin huonokuntoinen. Iso osa Lamminrahkan eteläosasta on infratyömaa-aluetta, jolle on pääsy kielletty (kartassa punaisella). Ohjatut kierrokset tonteille alkavat kello 12 ja kello 14. Kierrosten tapaamispaikka on Lahdentien alikulun pohjoispuolelta (kartalla tähti).

Tonteille on mahdollista tulla tutustumaan myös oman aikataulun mukaan. Myös tällöin tulee turvallisuussyistä käyttää Hinkantien jatkeena olevaa jalankulkureittiä. Pysäköintitilaa Hinkantiellä/Aisakellon-tiellä on rajoitetusti. Huomioithan pysäköidessäsi, että alueen tonteilta säilyy turvallinen pääsy tielle. Tonttien haku päättyy 12. huhtikuuta.

Lue lisää: