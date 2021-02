Talvella mökillä on hiljaista. Päivän mittaan ohi saattaa mennä muutama auto. Maa on syvällä hangen alla. On aika itsekin joskus levätä. Puhelin ei soi, ei tarvitse seurata kalenteria eikä sähköpostia.

Katselen ikkunasta tutuksi tullutta maisemaa. Yöllä on lumeen tullut eläinten jälkiä. Linnut käyvät lintulaudalla. Aurinko kiertää tuttua rataansa, illan esillä hämärtää, tulee sininen hetki. Täytyy alkaa lämmittää saunaa. Päivällä jo kannoin vedet ja puut valmiiksi. Saunan odottelu on hieno hetki.

Keskiviikko 17.2. oli tuhkakeskiviikko. Hiljaisuudessa tutkin Raamattua. Talvimökillä ei kuule hälyääniä. Tässä vaiheessa kevättä pohdin Jeesusta paastoamassa erämaassa. Paasto sanana tuo mieleen syömisen ja erityisesti sen, ettei syö, kuten on tapana. Ja kuitenkin Jeesuksen erämaapaastossa pitäisi nähdä paljon syvällisempää. Jeesus oli hiljaisuudessa Jumalan edessä. Ruoan vähentäminen oli vain apukeino. Keskeistä oli keskittyminen kuuntelemaan sitä, mitä Jumala tahtoo sanoa.

Kiusaukset tulevat aina hiljaisuuteen ja yksinäisyyteen. Ajatus ei pysykään Raamatun tutkimisessa ja rukouksessa, vaan karkaa kuin lintu säikähtäessään. Yksinäisyydessä moni pieni asia alkaa tuntua kokoaan suuremmalta. Pienestä huolenaiheesta tulee ahdistava, pienestä kolotuksesta tuskaa ja pelkoa.

Paastonajan tulisi olla hiljaisuutta Jumalan suuruuden edessä. Se on keskittymistä vuoden suurimpaan juhlaan, pääsiäiseen. Kuuntelemme, mitä Jumala tahtoo avata salaisuuksistaan. Hän antaa viisautensa mukaan, kaiken ajalla, jonka Hän tietää meille parhaaksi. Emme ryntää pääsiäiseen ja totea jälkeen päin juhlan vain menneen ohi. Valmistaudumme Jumalan salaisuuksien edessä. Mitä Jumala tahtoo nyt avata?

Erämaapaaston jälkeen Luukas kertoo Jeesuksen olleen täynnä Hengen voimaa. Hiljaisuudesta ja yksinäisyydestä Jumalan edessä hän sai voiman siihen, mitä Hänen tehtäväkseen oli annettu. Hän alkoi julistaa ilosanomaa ja lähti kulkemaan kohti ristiä.

Matti Neulanen, pastori, Sääksmäen seurakunta, vapaa-ajan pälkäneläinen