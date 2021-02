Osa vaikenee vielä ehdokkaista, osa avoimempia – Pälkäneen kunnanvaltuuston istuvista valtuutetuista suurin osa hakee jatkokautta

Pälkäneen kunnanvaltuuston istuvista valtuutetuista tämänhetkisen arvion mukaan 22 valtuutettua olisi hakemassa jatkokaudelle kevään kuntavaaleissa. Istuvia valtuutettuja on valtuustossa 27.

Empiviä löytyy joukosta jonkin verran, mutta varma poislähtijä on ainakin kokoomuksen Tiina Kokkola, joka toimi tammikuun loppuun asti myös kokoomuksen kunnallistoimikunnan puheenjohtajana. Hänen paikallaan aloitti helmikuussa Tomi Hämäläinen, joka on myös Pälkäneen Kokoomuksen puheenjohtaja. Jo viime vuoden puolella sivuun jäämisestään ilmoitti myös keskustan Jukka Lindfors.

Demareiden Pauliina Jaakkola ei tällä tietoa lähde ehdolle kevään kuntavaaleissa. Ehdolle asettumistaan pohtii myös Pälkäneen Sosialidemokraattien puheenjohtajana toiminut Arto Reinikainen. Reinikaisen lisäksi ainakin Iinamaria Nummela empii vielä ehdokkaaksi asettumistaan. Timo Ailio on tiettävästi lähtemässä ehdolle omalla listallaan.

– Meillä menee kaikki kyllä aika uusiksi. Nuoria kasvoja on mukana hyvin, sukupuoliedustuskin on noin puolet ja puolet, Arto Reinikainen sanoo.

Reinikaisen mukaan on hyvä, että naamat välillä vaihtuvat, vaikka toki kokemuskin on valttia. Hänellä itsellään on niin monta rautaa tulessa, että tämän takia hän empii ehdokkuuttaan rankasti.

– Ostaisin lisää tunteja vuorokauteen, jos voisin. Minulla on vuorotyö paperitehtaalla, toimin luottamusmiehenä, opinnäytetyö kutsuu ja lisäksi on pieniä lapsia. On pakko miettiä, millä hinnalla sitä myy vapaa-aikaansa, Reinikainen pohtii.

Pälkäneen Keskustan vaalipäällikkö Jukka Kittilä toteaa lopullisesta ehdokaslistasta päätettävän kunnallisjärjestön kokouksessa 7. maaliskuuta.

Vihreiden istuvat valtuutetut Reetta Mathier ja Jyri Kankila ovat ehdolla, samaten varavaltuutettu Heli Merimaa. Myös Vasemmistoliiton Vilho Nikkanen asettuu ehdolle.

Ehdokkaaksi ehtii

Pälkäneen Kokoomuksen tavoite on yhä 40 ehdokasta, ja haku on päällä loppuun asti. Tavoitteena on saada ehdokkaiksi monipuolista asiantuntemusta ja erilaisia ihmisiä kattavasti koko kunnan alueelta.

– Parasta on ollut se, että joukossamme on mukava määrä ensikertalaisia ja myös heitä, jotka itse tiedustelivat mahdollisuutta tulla mukaan listallemme, itse sivuun jäävä Tiina Kokkola iloitsee.

Jukka Kittilä toteaa, että ehdokkaita on saatu tarpeeksi, mutta vielä mahtuu listalle mukaan.

– Tällä hetkellä naiset ovat listallamme vähemmistönä. Yleensä alku on aina nihkeää, ja vauhti kiihtyy deadlinea kohti, Kittilä sanoo.

Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Jyri Kankila toteaa, että 20 ehdokkaan tavoite pätee yhä. Ehdokashankinta on sujunut tähän mennessä hyvin.

– Huomionarvoista on se, että Pälkäneen Vihreille tulee kaikkien aikojen ehdokasennätys. Aiempi ennätys 11 ehdokasta ylitetään näissä Pälkäneen Vihreiden kahdeksansissa kuntavaaleissa, Kankila iloitsee.

Nimet kasassa 9.3.

Demareiden Arto Reinikainen toteaa, että ehdokashankinta on ollut osittain myös haastavaa, mutta nuoret ehdolle lähtijät ilahduttavat.

– Meillä on tälläkin hetkellä nuorin porukka valtuutettujen joukossa.

Vasemmistoliiton Vilho Nikkanen kertoo ehdokashankinnan yhä olevan vaiheessa. Hänen mukaansa nyt on viisi nimeä kasassa, mutta etenkin nuoria toivotaan vielä mukaan.

Pälkäneen Perussuomalaisten puheenjohtaja Tero Ahlqvist ei vielä hiisku ehdokashankinnasta tarkemmin, eikä siitäkään, lähteekö itse ehdokkaaksi. Ehdokashankinta on kuitenkin sujunut hyvin, ja lisääkin otetaan vielä.

– Suullisesti on kyllä luvattu, mutta ennen kuin nimet ovat paperissa, en halua kertoa määristäkään mitään, Ahlqvist sanoo.