Pyry Kähkösen päivät täyttyvät tänä keväänä ja kesänä työtehtävistä Tampereen Työväen Teatterilla, jossa hän on siviilipalveluksessa. Kangasalan Ruutanassa lapsuutensa ja nuoruutensa viettänyt, Syke-draamasarjassa fysioterapeutti Konstaa näytellyt nuori näyttelijä nähdään kevään aikana myös uudessa jännityssarjassa Karkurit, jossa hän näyttelee Eeli Aromaata. Koronatilanne on vaikuttanut myös Kähkösen teatteritoimintaan, mutta kevät näyttää jo kirkkaammalta.

– Kolme viikkoa sitten alkoivat Roald Dahlin Matilda-kirjaan perustuvat Matilda-musikaalin treenit. Lisäksi maaliskuun lopussa alkavat Pyynikin kesäteatterilla esitettävän, Maria Jotunin teokseen Tohvelisankarin rouva -teokseen perustuvan näytelmän harjoitukset. Siviilipalveluksen lisäksi nämä ovat tärkeimmät työni tänä keväänä.

Siviilipalveluksessa Kähkönen on päässyt esimerkiksi esittelemään teatteria Tampereen yhteiskoulun lukion opiskelijoille ja tekemään podcastia teatterityöstä ja sen eri puolista – haastateltavina on ollut näyttelijöitä, ”räjähde-eksperttejä” eli erikoistehosteiden ammattilaisia sekä kuiskaajia.

– On mukavaa päästä jälleen tekemään teatteria itsekin kesäteatterille – siviilipalveluksen aikana lähinnä seuraan muiden näyttelijöiden työtä.

Kähkönen kertoo olleensa kiinnostunut teatterista lapsesta saakka ja olleensa perheensä kanssa mukana teatteriryhmässä. Nuoruusvuosiin mahtui kuitenkin myös monta muuta haaveammattia ja huoletonta nuoruutta ennen tulevan ammatin löytämistä. Varsinainen päätös ryhtyä näyttelijäksi syntyi Lahden kansanopiston teatterilinjavuoden aikana – kansanopistovuoden jälkeen hän opiskeli viisi vuotta Teatterikorkeakoulussa. Kevät siis tuo kesäteatteritreenien muodossa mukanaan odotetun paluun teatterilavoille.

Kevät

– Keväässä minulle rakkainta on se, kun asfaltti ja luonto alkavat tuoksua. Pyörän ensimmäinen kosketus asfalttiin lumen sulettua on parasta. Kevät on vapauden vuodenaika – silloin heräävät aina samanlaiset tunteet kuin silloin, kun koulussa ei ole enää mitään tekemistä, koeviikot ovat ohi tai edessä on enää viimeinen rutistus.

– Tämän kevään tärkein projekti minulle on Tohvelisankarin rouva -näytelmän harjoitteleminen. Toivon, että koronatilanne sallii ja pääsemme esittämään näytelmää kesällä.

Kesä

– Kesässä parasta ovat hetket ystävien kanssa – sellaiset päivien ja iltojen vietot, joiden jälkeen ei seuraavana päivänä ole kiire minnekään. Tulevana kesänä tärkein projektini on Pyynikin kesäteatterin näytelmä.

– Varsinkin kesällä pidän Kangasalla käymisestä. Siellä on tärkeä osa historiaani ja paljon minulle rakkaita paikkoja. Pidän siitä tunteesta, kun ajan Kangasalle ja on hetken aikaa nostalginen tunne; ei ole kiire minnekään. Eihän sitä voi olla rakastamatta, Kangasala on kaunis kaupunki.

– Olen yrittänyt järjestää kesiini aina myös lomaa. Varsinkin Teatterikorkeakoulussa opiskelu oli rankkaa ja kaikkina muina vuodenaikoina kuin kesällä oli todella kiire. Lomafiilikseen pääseminen on hienoa!

Syksy

– Kesälomien loputtua, jos on ehtinyt ottaa lonkkaa, syksyisin tulee tarve jälleen laittaa elämä järjestykseen ja palata töiden pariin. Ilma alkaa tuoksua raikkaammalta ja ensimmäisinä pimenevinä iltoina tekee mieli lähteä lenkille ja kuunnella musiikkia – vaipua pieneen melankoliaan.

– Syksy on minulle myös oman kodin aikaa. Muuten en hirveästi sisusta, mutta syksyisin omasta kodista tekee mieli pitää hyvää huolta.

Talvi

– Talvet ovat parhaimmillaan, jos ne ovat sellaisia, kuin tämä talvi on ollut. Talvia, jolloin on lunta. Vuodenajoista erityisesti kesään ja talveen liittyy paljon lapsuusmuistoja, joita nämä vuodenajat herättävät.

– Olen käynyt tänä talvena myös pulkkamäessä – tai oikeastaan Stiga-mäessä.

Pyry Kähkönen