Ruutanan uusi koulu toivotaan saatavan käyttöön syksyllä 2024.

Koulun tarveselvitys valmistui viime vuoden lopulla, ja varsinainen toteutussuunnittelu on määrä saada käyntiin ensi vuoden alussa. Tämä vuosi kuluu vielä hankesuunnitelman työstämisessä.

– Tärkeimmät tavoitteet ovat toiminnallisesti tarkoituksenmukaiset tilat, jotka ovat terveet ja turvalliset, tiivistää Kangasalan kaupungin rakennuttaja Timo Harra.

Rakentamisvaihe ajoittuisi vuosiin 2023–24.

Ruutanan koulun tontti ei ole helppo rakentaa, koska tontilla sijaitsee eri aikakausina toteutettuja rakennuksia eri puolilla tonttia. Lähtökohtaisesti puukoulu on tarkoitus säilyttää nykyisessä paikassaan ja kunnostaa tarvittavilta osin. Sen sijaan vanha kivikoulu laajennuksineen tullaan purkamaan. Uudempi, vuonna 2014 valmistunut Koivurinteen rakennus säilytetään.

Kokonaisuuteen tulee lopulta tilat noin 390:lle 0–6-luokkalaiselle oppilaalle, joista esikouluikäisiä on noin 70. Mitoitus on Ruutanan koulun nykyisen ja tulevaisuudessa kasvavan oppilasmäärän mukaan laskettu.

Suunnittelussa huomioidaan kuitenkin myös mahdollisuus koulun laajentamiselle myöhemmin.

Hankkeen lähtökohtana on ollut palveluverkkosuunnitelma, joka valmistui viime vuoden keväällä. Lisäksi koulusta on viime vuosien aikana teetetty useita rakennusteknisiä kuntotutkimuksia, joiden perusteella on pyritty selvittämään rakennuksen korjausvaihtoehdon kannattavuutta.