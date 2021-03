Santasaaren uudella virkistysalueella on riittänyt ensimmäisten päivien aikana kävijöitä. Alue avautui ulkoilijoiden käyttöön 24. helmikuuta.

– Kävijämääristä ei ole olemassa tarkkaa tietoa, mutta kävijöitä on ollut ilmeisen runsaasti, Kangasalan kaupungin puutarhuri Jari Järvinen arvioi.

Santasaareen on rakennettu kotalaavu tulistelua varten sekä puuvarasto ja kuivakäymälä. Polttopuita on kulunut runsaasti kaikilla laavuilla Kangasalla, myös Santasaaressa.

Järvinen muistuttaa laavukohteissa vierailevia kiinnittämään huomiota pysäköimiseen.

– Monessa laavukohteessa on tullut paha pysäköintiongelma. Esimerkiksi Santasaareen pyrkijät eivät saa tukkia asukkaiden ajoväyliä, vaan on etsittävä pysäköintitilaa esimerkiksi Pikonlinnan vanhan sairaalan piha- piiristä tai Riun uima- ja venerannan pysäköintialueelta.

Vesijärvellä sijaitseva Santasaaren virkistysalue e on Kangasalan kaupungin Liiku ja leiki-ryhmän aikaansaannoksia. Alue sijaitsee seurakunnan maalla Santasaaressa, ja sen kehittämisessä on tehty yhteistyötä kaupungin ja seurakunnan välillä. Seurakunta on alueen maanomistaja, ja kaupunki vastaa alueen kunnossapidosta.

Santasaareen voi saapua kesällä veneellä tai meloen sekä talvella jäitä ja jäälatuja pitkin olosuhteiden niin salliessa. Virkistysalue sijaitsee saaren Pikonlinnan puoleisessa eteläkärjessä. Rantautumaan pääsee uuden laiturin kautta, joka sijaitsee saarenkärjen länsipuolella.