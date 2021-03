Kangasalla Vatialan päiväkodissa on todettu koronatartunta, tiedottaa Kangasalan kaupunki. Alle 15 henkilöä on asetettu karanteeniin ja heihin on otettu henkilökohtaisesti yhteyttä terveyspalveluista tänään. Vatialan päiväkodin muu toiminta jatkuu normaalisti.

Keskiviikkona ilmoitettiin, että Vatialan koululla on todettu koronatartunta. Altistuneita oli tuolloin noin 20.