Kirkkovuosi on minulle tärkeä. Se on kuin rytmi, joka vaihtelee elämän matkassa. Rytmi, joka vie mukanaan kohti Raamattua ja kohti Jumalaa. Vuodenkierron lisäksi siinä vaihtelee näkökulma elämään. Siinä on suurta ja pienempää juhlaa, paastoa ja yltäkylläisyyttä.

Mutta kaiken keskellä on koko ajan Jeesus Kristus. Kirkkovuodessa elämme nyt paaston aikaa. Paasto kutsuu meitä tutkiskelemaan elämäämme Raamatun sanan valossa. Se voi olla arvioinnin ja suunnan tarkistuksen aikaa. Voimme kysyä Raamatun sanan valossa itseltämme, mihin Jumala kutsuu minua tänään.

Viime pyhän aihe oli kirkossa: Jeesus, Pahan vallan voittaja. Sanotaan, että voittajan on helppoa hymyillä. Eiköhän se koske myös voittajan puolella olemista. Pyhän aihe kuitenkin muistuttaa meitä myös siitä pahasta, mikä meitä voi kohdata. Meille ihmisille on luontaista rakentaa elämämme niin, että olisimme turvassa vastoinkäymisiltä, suruilta ja kärsimyksiltä. Kärsimys ei kuitenkaan kysy lupaa vaan voi kaataa kaiken sen, mitä olemme hartaasti vaalineet. Voisiko olla niin, että kysymys ei olekaan siitä, miten me vältämme kärsimyksen vaan siitä, miten jaksamme kärsimyksen keskellä? Mistä löytyy perimmäinen turva, kun maailma murenee? Vaikka maailmassa on kärsimystä, niin Jumala ei jättäydy sen ulkopuolelle. Jumalan Poika kärsi meidän puolestamme, mutta Hän kärsii myös meidän kanssamme. Meidän taakkamme ovat Hänen taakkojaan. Hän ei jätä meitä yksin.

Vaikka me ihmiset olemme useinkin Jumalaa vastaan, Jeesus Kristus on meidän syntisten puolella. Saamme olla Hyvyyden voiman ihmeellisessä suojassa, kun turvaudumme häneen. Silloin Pahan valta väistyy, eikä se voi nostaa esille meidän syntisyyttämme ja pahuuttamme. Hänellä ei ole enää valtaa meihin. Jeesus tahtoo sanoa hyviä sanoja meille, vaikka me emme voi tuoda Hänelle muuta kuin syntimme ja syyllisyytemme. Vapahtajamme liittää meidät rakkaudellaan itseensä ja ottaa puolelleen. Hän on meille turva ja kilpi, Hän on voittanut Pahan vallan. Hän pitää meistä uskollisesti kiinni ja puolustaa meitä Pahan valtaa vastaan loppuun asti! Ole siis reilusti voittajan puolella.

Monika Viitala

Diakoni

Kangasalan seurakunta