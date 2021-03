Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on päättänyt AstraZenecan koronarokotteen käytön tilapäisestä keskeytyksestä Suomessa. Keskeytys astui voimaan perjantaina iltapäivällä. THL on päättänyt keskeyttää varovaisuusperiaatteen mukaisesti rokotteen antamisen, kunnes tapauksista saadaan lisää tietoa ja mahdollisen syy-seuraussuhteen olemassaoloa voidaan arvioida. THL:n tiedotteen mukaan Suomessa on ilmoitettu kaksi aivolaskimotukosta 4-10 vuorokautta AstraZenecan koronarokotteen saamisen jälkeen. Molemmilla sairastuneilla henkilöillä on verisuonitukokseen liittyviä lääketieteellisiä riskitekijöitä ja potilaiden tutkimukset ovat yhä kesken.

Kaikkiin Pälkäneen ja Kangasalan yhteistoiminta-alueella viikolle 12 Astra Zenecan rokotukseen ajan varanneisiin otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti, Kangasalan kaupunki tiedottaa. Rokotusajan varanneita kehotetaan odottamaan rauhassa yhteydenottoa terveysasemalta. Rokotukset Pfizerin ja Modernan rokotteella jatkuvat Kangasalla ja Pälkäneellä normaaliin tapaan.