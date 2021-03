Sami Siitoselle, Ritva Virtaselle ja Jani Grönroosille oman joukkueen pelipäivä on aina juhlapäivä. Tällä kaudella juhlapäiviä KU-68:n, LP Kangasalan ja Kisa-Eaglesin kanssa on ollut harvemmin eikä kevätkään ole välttämättä sitä ”kannattajan parasta aikaa”.

Kolmikko ottaa kantaa kannustamiseen neljän väittämän kautta.

Minusta tuli kannattamani joukkueen fani sattumalta.

Sami Siitonen: Ei. Moni kaveri on pelannut salibandya KU-68:ssa nuoresta pitäen, kuten itsekin tenniksen lopetettuani. Pelaajat ovat olleet tuttuja sekä sählyn että koulun kautta, ja on ollut hienoa nähdä joukkueen nousevan nelosdivisioonasta kakkosdivariin. Kyllä niitä pelejä aina odottaa.

Ritva Virtanen: Kyllä. LP Kangasalan kannattaminen tuli alkujaan mieheni kautta. Lentopallo on kuitenkin ollut itselleni aina mieluisa laji, ja olin mukana esimerkiksi MesTo:lla auttamassa lipunmyynnissä joskus, kun ystäväni lapsi pelasi siellä. Olin LP:lläkin mukana talkooporukassa, mutta halusin keskittyä sitten enemmän siihen pelin seuraamiseen. Kotipelien lisäksi olen ollut mukana vieraspeleillä, jonne pieni faniporukka mahtui samaan bussiin joukkueen kanssa.

Jani Grönroos: Ei. Oma lapsi aloitti kiekkokoulun vuonna 2012 Kisa-Eaglesissa. Hallilla tuli pyörittyä paljon ja seurattua useiden joukkueiden pelejä. Eaglesin edustusjoukkueen pelejä kävimme vaimon kanssa katsomassa aluksi satunnaisesti 2015, mutta nyt meillä on kausikortit jo kolmatta vuotta. Taustalla on intohimo jääkiekkoon ja Porin Ässiin – itse asiassa aloitin Eaglesin peleissä käymisenkin siksi, että saisin seurata jääkiekkopeliä, jossa ei ole omalta kannalta panosta… Edustuksen pelit ovat kuitenkin ihan sairaan jännittäviä, ja niissä todellakin voi tapahtua mitä tahansa.

Tukeni joukkueelle on tärkeää.

SS: Kyllä. Kyllä joukkue tykkää, kun siellä on väkeä kannattamassa, esimerkiksi Suomen cupissa Pitkäjärvellä. Tukeaan antavat myös esimerkiksi kotipeleissä kahvioon leivonnaisia tuovat. Itse olen ollut monissa kotiotteluissa toimitsijana. Joukkueelle olisi monin tavoin parempi, jos olisi paljon katsojia – tuntuu, että ennen urheilutapahtumissa kävi enemmän väkeä. KU:kin voisi tuoda peleihinsä vaikka omia junioreita vetämään erätauolla rankkareita, ja sukulaiset ja tutut saataisiin sitä kautta näkemään, että peli tällä tasolla on hyvää ja ihan viihdyttävää.

RV: Kyllä. Koen itse niin. Idea on, että joukkue saa kannustuksesta hyvän fiiliksen ja hurmoksen. En alkuun edes tajunnut, että minulla on niin iso ääni. Muistan erään ulkomaalaisen pelaajan, joka katsoi minua pahasti kuullessaan minun huutavan ensimmäistä kertaa ”Älpee!”. Keväällä tilanne oli toinen – huomasi, että hän suorastaan odotti minulta sitä kannustusta. Yleisössäkin tarvitaan vielä herättelijää vaikeilla hetkillä.

JG: Kyllä. Minulla on Teemu Kraneisin fanipaita päällä, kun seison siinä punaviivan kohdalla – ja lisäksi minulla on nahkarukkaset taputtamista varten, kun lähdetään ylivoimaa nakuttamaan. Alan taputtaa, koska minusta tuntuu siltä, en siksi että siinä kohtaa jotenkin pitäisi. Usein siitä innostuu moni muukin. On se tärkeää.

Väärin ei voi kannustaa.

SS: Ei. Epäasiallisella huutelulla on mahdollista häiritä vastustajan lisäksi myös omaa joukkuetta. Raja voi olla välillä aika häilyvä, mutta hyvän maun rajoissa kun toimii, niin hyvä. Jossakin jääkiekkoliigassa se on vähän eri asia, kun kaukalossa on kuitenkin ammatti-ihmisiä. Kyllä mekin Turussa huutelimme jotakin vastustajan maalin takana istuessamme, ja vastustaja kävi kiittelemässä pelin jälkeen tunnelman tuomisesta. Ehkä se kannatuksen suurin asia on juuri se, että pelaajatkin huomaavat että joku kiinnostunut on tullut paikalle eikä sitten mennä kuten treeneissä keskenään pelaillessa.

RV: Ei. Mollaamiset ja negatiiviset huutelut eivät mielestäni kuulu peliin, eivät vastustajalle eikä omalle joukkueelle. Totta kai fanit voivat keskenään venkoilla huonoista suorituksista, mutta ei se saa mennä joukkueelle asti. Omiaan pitää tsempata hyvällä tavalla.

JG: Ei. Ai että… nyt tuli paha. Kuten juniorikiekossakin, ei saisi loukata vastustajaa vaan kannustaa omiaan. Omiaan ei voi kannustaa väärin – tai sitten kyse ei ole kannustamisesta vaan alaspäin painamisesta. Voihan sitä pitää suunsa supussakin, mutta kyllä melkein joka hallista löytyy aina joku huutelija. Kuten urheilijoilla myös faneilla pelitilanne on aina pelitilanne, sen jälkeen pitää voida kätellä vastustajaa ja mahtua samoista ovista ulos.

Koronatilanne on tehnyt joukkueen kannustamisesta vaikeaa.

SS: Kyllä. Kevät on yleensä sitä kauden parasta aikaa, kun peleillä on paljon merkitystä, mutta nyt pelit loppuivat kokonaan jo marraskuussa. Suomen cupissa meitä lähti muutama kaveri Turkuun peliä katsomaan, mutta muuten ei ole tällä kaudella tullut lähdettyä vieraspelireissulle Tampereen ulkopuolelle. Kolmosdivisioonassa, kun pelattiin vielä turnausmuotoisesti, vieraspeleissä tuli käytyä enemmän. Erilaisten striimien kautta pääsi myös näkemään pelejä. Ennen lumen tuloa kävin joukkueen kanssa pelaamassa jalkapalloa.

RV: Kyllä. Onhan tämä ollut pikkaisen haasteellista, kun tähän on jäänyt niin koukkuun. Isäntä on järjestänyt niin, että pystyn katsomaan kotona ruudun kautta kaikki LP:n pelit. Suomen cupin voiton jälkeen menimme porukalla eteiseen odottamaan kukkien kanssa. On meillä joku tempaus suunnitteilla myöhemmällekin keväälle, mutta se on salaisuus. Pelaajat järjestävät meille elämyksiä, me heille yllätyksiä.

JG: Kyllä. Helmikuun lopulla tuli tieto, että joukkueen kausi on tässä, joten vaikeahan se on kannustaa. Harmi, koska viime kevät päättyi kuitenkin siihen, että olimme finaalissa. Joukkueen menestyksellä ei itselleni ole sinänsä merkitystä, mutta joillekin se merkitsee. Menestys tuo yleensä lisää katsojia, minkä huomasi Porissakin Ässien mestaruuskeväänä. Se tietty perusporukka, johon osa haluaa kuulua, kuitenkin pysyy.