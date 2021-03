Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tekemän ilmoituksen vuoksi selvittänyt tarvetta rajoittaa väliaikaisesti liikennevälineiden matkustajamääriä sairaanhoitopiirin alueella covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi. Asiaa on selvitetty yhdessä terveysviranomaisten ja alueella toimivien liikennöitsijöiden kanssa.

Saatujen selvitysten mukaan Pirkanmaan joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat laskeneet merkittävästi. Yläkoulujen ja toiseen asteen opetus toteutetaan etäopetuksena 8.−28. maaliskuuta voimassa olevan sulkutilan aikana. Lisäksi Pirkanmaalla on 16. maaliskuuta suositus lasten ja nuorten sisätiloissa tapahtuvan ryhmäharrastustoiminnan keskeyttämisestä 5. huhtikuuta saakka. Siten matkustajamäärien rajoittamista koskevalla päätöksellä olisi vaikutusta vain jo nyt tiheimmin liikennöidyillä niin sanotuilla ruuhkavuoroilla. Kuitenkin paikallislinja-autoliikenteessä matkustajia on jo nyt ohjeistettu välttämään näitä ruuhkavuoroja ja kapasiteettia on pyritty mahdollisuuksien mukaan lisäämään.

Lentoliikenteen osalta reittiliikennöinti on keskeytynyt kokonaan, ja tämänhetkisen tiedon perusteella liikenne käynnistyy uudestaan aikaisintaan toukokuun alussa.

Tartuntatautilain edellyttämät toimenpiteet lisäävät turvallisuutta

Tartuntatautilain edellyttämiä pakollisia hygienia- ja väljyystoimenpiteitä on toteutettu alueella annettujen selvitysten mukaan kattavasti. Paikallisliikenteessä on tehty järjestelyjä väljyyden lisäämiseksi jo lähtökohtaisesti tunnistamalla kaikkein ruuhkaisimpia vuoroja ja hankkimalla lisävuoroja väljyydestä huolehtimiseksi.

Terveysturvallisuusviestintää tehdään laaja-alaisesti ja monikanavaisesti muun muassa verkkosivuilla, matkustamonäytöillä ja reittioppaissa. Osa liikennöitsijöistä on asettanut matkustajille maskipakon. Liikennevälineiden siivoamista ja ilmanvaihtoa on mahdollisuuksien mukaan tehostettu ja matkustajille on tarjottu mahdollisuus käsien puhdistamiseen.

Saatujen selvitysten perusteella Traficom katsoo, että terveysturvallisuuden varmistamiseksi tehdyt toimenpiteet ovat tässä vaiheessa riittäviä, eikä matkustajien enimmäismäärän rajoittaminen ole välttämätöntä.

– Tartuntatautilain nojalla tehdyt toimenpiteet matkustusturvallisuuden parantamiseksi ovat vähentäneet riskejä merkittävästi. On kuitenkin välttämätöntä, että alueella seurataan tilannetta ja tehdään tarvittavia toimenpiteitä muun muassa ruuhkien välttämiseksi myös jatkossa. Alueelle tullaan kohdistamaan tehostettua valvontaa tilanteen seuraamiseksi, toteaa Traficomin ylijohtaja Jarkko Saarimäki.