Kiittäkää Herraa! Hän on hyvä. Iäti kestää hänen armonsa.

Hän antaa ravinnon kaikille luoduille. Iäti kestää hänen armonsa. (Ps. 136:1, 25)

Oletko sinä päässyt ehtoolliselle koronarajoitusten aikana?

Olemme osa suurta joukkoa, Jumalan perhettä. Yhteytemme taivaalliseen Isäämme ja toinen toiseemme vahvistuu yhteisellä aterialla nauttiessamme elämän leipää. Ehtoolliseen sisältyy suuri salaisuus ja siunaus. Kun vietämme ehtoollista, muistamme, mitä Jeesus on puolestamme tehnyt. Millaisen tien hän on kulkenut voidakseen antaa meille Jumalan hyvät lahjat tätä ja tulevaa elämää varten. Kun otamme vastaan leivän ja viinin, meille lausutaan: sinun puolestasi annettu, sinun puolestasi vuodatettu. Saamme syntimme anteeksi ja salatulla tavalla Jumala vahvistaa uskoamme, toivoamme ja rakkauttamme. Saamme voimaa ja rohkeutta jatkaa arkipäivän elämää.

Minkäänlaisessa ajassa ketään ei haluta jättää yksin. Ehtoollispöytä katetaan poikkeusoloissakin. Jeesuksen kutsu ”tulkaa minun tyköni kaikki työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon”, kuuluu nytkin. Eri seurakunnissa mahdollisuus ehtoollisen nauttimiseen on järjestetty erilaisin käytännön järjestelyin, mutta tärkeintä on se, että Jeesus, elämän leipä, on lupauksensa mukaan läsnä ja siunaa sinua.

Tämä lupaus on kuultavissa jo Marian kiitosvirressä, joka on ensi sunnuntain, Marian ilmestyspäivän evankeliumitekstinä: Nälkäiset hän on ruokkinut runsain määrin, mutta rikkaat hän on lähettänyt tyhjin käsin pois.

Jumalan äiti Maria tietää, mistä puhuu, vaikka sanookin ehkä enemmän kuin sillä hetkellä vielä ymmärtää. Elämän leipää ei voi kerätä varastoon ja toisaalta täynnä olevaan astiaan ei voi mitään lisätä. Autuaita ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano, heidät ravitaan, aina.

Kiittäkää Herraa! Hän on hyvä. Iäti kestää hänen armonsa.

Hän antaa ravinnon kaikille luoduille. Iäti kestää hänen armonsa!

Nälkäiset ja rikkaat vastaparina kuvaavat meidän suhdettamme Luojaamme, lunastajaamme ja Vapahtajaamme. Nälkäinen on hän, joka tarvitsee Jumalan apua ja hänen ikiaikaista armoaan, rikas on hän, joka ei tarvitse enää mitään, ei edes Jumalaa. Hänelle riittää turvaksi se, mitä tämä maailma tarjoaa.

Virpi Järvinen

Rovasti

Kirkkoherra Hattula