Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on koronan leviämisvaiheessa, joten Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä suosittelee jatkamaan yläkoulujen ja toisen asteen etäopetusta 5.4. asti.

Koronan ilmaantuvuus kahden edeltävän viikon ajalta on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella 104 tapausta 100 000 asukasta kohden. Positiivisten osuus Fimlabissa testatuista on 2,7 prosenttia. Sairaalahoidon tarve on kasvanut viime päivinä myös Pirkanmaalla.

Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä suosittelee jatkamaan etäopetusta. Pandemiaohjausryhmä ehdottaa koulujen tilojen sulkua aluehallintovirastolle 5.4. asti ja kuuden henkilön kokoontumisrajoituksen jatkamista 18.4. asti. Myös yksityistilaisuuksiin suositellaan edelleen kuuden henkilön rajoitusta. Aikuisten liikuntaharrastukset sisätiloissa on suositeltu pidettäväksi tauolla toistaiseksi. Muu aikuisten ryhmäharrastustoiminta suositellaan pidettäväksi suljettuna sisätiloissa 18.4. asti.

Pandemiaohjausryhmän mukaan etäopetuksella ei voida merkittävästi vaikuttaa koronatartuntojen määrään. Viimeksi kuluneiden kolmen viikon aikana alle 20-vuotiaat ovat olleet lähteenä viidesosassa tartunnoista. 20–59-vuotiaat ovat lähteenä 80 prosentissa tartunnoista. Yli 60-vuotiaat ovat olleet harvoin ja yli 80-vuotiaat eivät juuri koskaan tartunnan lähteenä kolmen viikon tarkastelujakson aikana.

– Korostamme vastuullista toimintaa, kohtaamisten vähentämistä ja maskien käyttöä. Meillä on vahva kokemus siitä, että maskeilla on voitu ehkäistä jatkotartuntoja, toteaa ylilääkäri Jaana Syrjänen Taysista.

Tartunnat leviävät perheissä

Viime viikolla Pirkanmaalla todettiin 272 tartuntaa, joista pystyttiin jäljittämään 73 prosenttia eli 198 tartuntaa. Tartunnoista yli puolet oli perheiden sisäisiä jatkotartuntoja, yhteensä 109 tapausta. Sukulaisten ja ystävien tapaamisista tuli 32 tartuntaa. Työpaikoilta saatiin 15 tartuntaa 12:lla eri työpaikalla. Yksityisistä juhlista tuli kymmenen tapausta. Vapaa-ajan harrastuksista tuli kaikkiaan kahdeksan tartuntaa. Kouluista tuli seitsemän tapausta. Hoivayksiköistä ilmeni kaksi tartuntaa. Liikennevälineistä kertyi kolme tartuntaa ja kotimaan matkailusta viisi tapausta. Ulkomailta tuli viime viikolla yhteensä viisi tartuntaa.

Etelä-Afrikan muuntovirustapauksia on todettu Pirkanmaalla nyt 11 ja Iso-Britannian muuntovirusta 51 tapausta. Pirkanmaalla on aiemmin yksi todettu Brasilian muuntovirustapaus. Noin kolmasosa kaikista näytteistä on tutkittu muuntovirusten varalta.