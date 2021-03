Pälkäneen seurakunnan vuositilastojen mukaan koronavuosi hidasti muuttoliikettä: sekä seurakuntaan että seurakunnasta muuttaneiden määrä pieneni viime vuonna lähes viidenneksellä. Edellisvuosina Pälkäneen seurakuntaan on muuttanut 212–220 uutta jäsentä. Viime vuonna tulijoita oli 176. Lähtijöiden määrä pieneni samassa suhteessa, ja seurakunta kärsi muuttotappiota 21 jäsenen verran.

Seurakunnan jäsenmäärä pieneni 78:lla. Vuoden lopussa jäseniä oli 4886. Yli puolet pudotuksesta johtuu siitä, että kuolleisuus on syntyvyyttä suurempaa. Viime vuonna järjestettiin 29 ristiäiset ja 73 hautajaiset. Kastettujen ja kuolleiden määrä pysyi edellisvuosien tasolla.

Enemmistö

50–80-vuotiaita

Seurakunnan jäsenkunnassa suurimpia ikäluokkia ovat 50–80-vuotiaat. Jäsenten keski-ikää nostaa se, että kirkosta eroavat usein työikäiset, joita on muutenkin suhteellisesti vähän. Viime vuonna kirkosta erosi 31 pälkäneläistä, mikä on hieman edellisvuosia vähemmän.

Pälkäneen kasvu on keskittynyt kuntakeskukseen. Kappeliseurakunnan alueella kastettiin viime vuonna seitsemän uutta seurakunnan jäsentä, joista neljä Aitoossa. Edellisvuonna kappeliseurakunnassa vietettiin kolmet ristiäiset.

Emäseurakunnan puolella kastettujen määrä kasvoi yhdellä. Kastetuista kaksi kolmasosaa asuu kuntakeskuksen alueella ja kolmasosa kylissä.

Avioliittoja

sama määrä

Avioliittojen ja erojen määrä pysyi edellisvuosien tasolla. Viime vuonna vietettiin 18 häät. Kahdeksan avioliittoa päättyi eroon. Sekä häitä että kastetilaisuuksia jouduttiin koronan vuoksi siirtelemään.

Koronavuosi ei näkynyt seurakunnan perustoiminnassa. Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten määrä ja kävijämäärä pysyivät jokseenkin ennallaan. Sen sijaan muussa toiminnassa turvatoimet näkyivät. Retkiä ja leirejä järjestettiin kolmasosa edellisvuoden määrästä ja ryhmätoiminta väheni lähes puoleen. Pahimmin koronasta kärsi kouluikäisten lasten ja nuorten toiminta.

Koronasta huolimatta kohtaamisten määrä kasvoi, sillä seurakunta uudisti nopeasti toimintatapojaan. Jumalanpalvelukset siirtyivät verkkoon. Yksinäisiin ja apua tarvitseviin oltiin yhteydessä puhelimitse.