Pirkanmaan Ely-keskus on linjannut maskipakon laajenemaan kaupunkiseudun Nysse-liikenteestä myös Ely-keskuksen hankkimaan Pirkanmaan seudulliseen joukkoliikenteeseen 6.4. alkaen. Laajentamalla käytäntö lähikoulun jatkuessa seudulliseen joukkoliikenteeseen pyritään estämään entistä tehokkaammin koronavirustartuntojen leviämistä maakunnassa.

Joukkoliikenneviranomaiset toivovat, että laajamittaisella maskien käytöllä voidaan estää tartuntoja ja välttää mittavammat joukkoliikenteen rajoitustoimet. Suurin osa joukkoliikenteen asiakkaista käyttää jo nyt kasvomaskia matkan aikana.

Ely-keskuksen mukaan jokainen seutuliikenteen asiakas on vastuussa omien kasvomaskiensa hankkimisesta, eikä linja-auton kuljettajien tehtäviin kuulu maskien käytön valvonta. Maskittomuus ei myöskään ole peruste estää matkustajan matkaa tai poistaa matkustajaa autosta.

Kuntosalit saavat olla auki

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt olla toistaiseksi antamatta Pirkanmaalle tartuntatautilain 58 g pykälän mukaista määräystä, jonka mukaan julkisten ja yksityisten toimijoiden urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistyskäytössä olevia tiloja pitäisi sulkea. Viraston mukaan tilanteen muuttumiseen on kuitenkin syytä varautua.

Pirkanmaan alue on ollut kaksi viikkoa epidemian leviämisvaiheessa, ja todettujen koronavirustartuntojen ilmaantuvuusluku on tasaantunut hieman alle maan keskiarvon. Sairaalahoidon tarve on jonkin verran lisääntynyt, mutta aluehallintoviraston mukaan tällä hetkellä ei ole nähtävissä riskiä sairaala- ja tehohoidon tarpeen merkittävästä lisääntymisestä, joka on yksi 58 g päätöksen kriteereistä. Näin ollen päätöksen tekemiselle asetetut edellytykset eivät täyty. Tartuntatautilaki edellyttää lisäksi, että päätöksen tulee olla välttämätön, eikä muita toimenpiteitä voida pitää riittävinä.

Aluehallintovirasto on huomioinut myös sen, että leviämisvaiheesta huolimatta sairaanhoitopiirin koordinoima alueen tartunnanjäljitys kykenee edelleen kontaktoimaan tartunnan saaneet ja altistuneet nopeasti, ja viimeisimmän tiedon mukaan noin 80 prosenttia tartunnoista onnistutaan jäljittämään. Tartunnat painottuvat tällä hetkellä nuorempiin aikuisikäluokkiin.

Lisääntynyt muuntovirusten osuus voi kuitenkin nopeasti muuttaa tautitilannetta ja uusien rajoitusten tarve on arvioitava uudelleen, mikäli tilanne kehittyy huonompaan suuntaan. Aluehallintovirasto korostaa, että kaikki alueen asukkaat voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen, että tilanne saadaan haltuun nykyisillä toimenpiteillä.