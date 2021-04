Renkaita vaihtavaa muistutetaan huolehtimaan renkaiden jälkikiristyksestä.

Miksi jälkiristystä tarvitaan, Kangasalan Rengas AT:n Arsi Timonen?

– Aina kun pyörä irrotetaan, vanteen ja pyörännavan väliin saattaa joutua hiekkaa tai muita roskia, vaikka asiassa olisikin huolellinen. Kun autolla ajetaan, epäpuhtaudet putoavat pikkuhiljaa pois. Pyörän kiinnitys löystyy, koska pyörä ei ole enää tiukasti napaa vasten.

Millaiset renkaat tulisi jälkikiristää ?

– Alumiinivanteiden pultit ja mutterit tulee aina kiristää 100–200 kilometrin ajon jälkeen. Teräsvanteiden pulttien kiristys on suositeltavaa, mutta ei välttämätöntä. Teräsvanteessa pulttien vastinpinta on hieman koholla navasta. Teräs joustaa kiristettäessä ja jännitys kompensoi väliin jääneiden epäpuhtauksien poistumisen aiheuttamaa löystymistä. Alumiini taas ei ole kimmoisa, joten tuollaista jännitystä ei synny. Yleensä pyörän ja navan väliin ei jää mitään epäpuhtauksia, eikä löystymistä tapahdu. Koskaan ei voi kuitenkaan tietää kuinka asia on, joten kiristys on aina tehtävä.

Mitä voi tapahtua, jos jälkikiristyksen muistaa vasta esimerkiksi 500 kilometrin kohdalla tai se jää kokonaan tekemättä?

– Suositus on siis se, että autolla ajetaan ennen jälkikiristystä noin sata kilometriä, jolloin hiekka ja muut epäpuhtaudet ovat jauhautuneet pois. Maksimissaan saisi ajaa korkeintaan 200 kilometriä. Mikäli jälkikiristystä ei tehdä ja pyörän kiinnitys löystyy, vanne, napa ja pultit vaurioituvat ja pahimmassa tapauksessa pyörä irtoaa kokonaan. Seuraukset pyörän irtoamisesta voi vain kuvitella.

Onko rengaspulttien kireyttä syytä seurata jotenkin vielä myöhemminkin?

– Jos jälkikiristyksen yhteydessä ei isompaa löystymistä tai muuta epäilyttävää ole huomattu, voi ajoa jatkaa huoletta. Auton yleisiin tarkastuksiin kuuluu aina silloin tällöin tarkastaa silmämääräisesti, että kaikki on kuten pitäisi. Tällöin on hyvä katsoa, että kaikki pyörän pultit tai mutterit ovat paikoillaan.