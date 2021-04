Toisen pääsiäispäivän aiheena oli ylösnousseen kohtaaminen. Tuon päivän raamatun teksteissä puhuttiin Jeesuksen ja hänen opetuslastensa ensikohtaamisesta pääsiäisen tapahtumien jälkeen. Haudalle rientäneet naiset, sinne juosseet opetuslapset, lukon takana kokoontuneet pelokkaat opetuslapset sekä Emmauksen tiellä tapahtumia pohtineet kulkijat – kaikki he saivat kohdata Jeesuksen.

Monien Jeesuksen tapaamien ihmisten kohdalla tuo tapaaminen oli jännittävä ja elämää muuttava tapahtuma. Tuo kohtaaminen ei jäänyt yhdeksi kohtaamiseksi muiden joukossa. Se ei ollut arkipäiväinen kohtaaminen, joka unohtui seuraavan ihmisen osuttua kohdalle. Jeesuksen ilmestyminen opetuslasten luokse oli häkellyttävä ja uskoa vahvistava tapahtuma. Vielä enemmänkin, se oli kohtaaminen, joka antoi opetuslapseudelle uuden merkityksen ja Jeesuksen seuraajille uuden tehtävän. Jeesuksen kohtaamista ihmisistä tuli hänen ylösnousemuksensa todistajia.

Me ihmiset annamme helposti erilaisia lupauksia. Jotkut lupaukset annetaan tosissaan, jotkut ilman tarkoitustakaan niiden pitämisestä. Lupauksen saajalle ne merkitsevät toivon syntymistä, ne merkitsevät odotuksen alkamista, ne merkitsevät ennakoivaa iloa kerran tapahtuvasta toiveen täyttymisestä. Monesti me ihmiset joudumme kuitenkin pettymään toistemme antamiin lupauksiin. Meissä saattaa syntyä tunne siitä, että meidät on petetty ja meitä on käytetty hyväksi.

Kun Jumala antaa ihmiselle lupauksia, hän ei anna niitä pettääkseen meidät. Kun opetuslapset näkivät Jeesuksen kiinniottamisen, ristiinnaulitsemisen ja hautaamisen – heistä saattoi kuitenkin tuntua tältä. Opetuslapsista tuntui, että kaikki, myös Jumala, olivat pettäneet heidät. Aika, jonka he olivat kulkeneet Jeesuksen seurassa oli ollut turhaa ja häpeällistä – he olivat uskoneet väärään Messiaaseen! Opetuslapset rypivät itsesäälissä ja he tunsivat sisimmässään surua ja katkeruutta.

Jeesuksen kohtaamisissa oli kuitenkin ihmeellinen voima. Yhtäkkiä nuo itsesäälin vallassa olleet miehet ja naiset saattoivat julistaa ensi sunnuntain opetuslasten tavoin: ”Me julistamme teille ilosanoman: Minkä Jumala lupasi meidän isillemme, sen hän on täyttänyt meille, heidän lapsilleen. Hän on herättänyt Jeesuksen kuolleista.” Jotakin ainutlaatuista ja suurta oli tapahtunut!

Hyvä ystävä! Mennyt pääsiäinen oli erilainen. Sen aikana ei tavattu suurilla ihmisjoukoilla, sen aikana ei kutsuttu ystäviä kylään, sen aikana ei edes päässyt kunnolla kirkkoon. Vaikka pääsiäinen olikin ulkoiselta olemukseltaan erilainen, sen sanoma pysyi kuitenkin samana: Pettyneille, katkeroituneille, häpeää kokeville ja surullisille opetuslapsille – siis sinulle ja minulle – annettiin taas kerran lupaus Jeesuksen tulemisesta elämämme keskelle. Toivottavasti voimmekin täydestä sydämestämme yhtyä tekstimme huudahdukseen ”Jumala on herättänyt Jeesuksen kuolleista”. Jos näin teemme, emme ole vain Vapahtajamme kohtaamia – me olemme myös hänen todistajiaan!

Seppo Jarva

Kangasalan kirkkoherra