Kimmo Pyykkö -taidemuseon ollessa suljettuna poikkeustilanteen takia 1.5. asti, on yleisölle suunnattua digitaalista sisältöä lähdetty kehittämään aktiivisesti. Museon lähtökohtana on tarjota yleisölle mahdollisuus tutustua näyttelyn Naisten kuvia – Teoksia Heinon taidesäätiön kokoelmasta sisältöihin tavoilla, jotka eivät edellytä museovierailua paikan päällä. Tuotetut sisällöt jäävät museon sivuille ja sosiaalisen mediaan, jotta niitä on mahdollisuus katsoa vapaasti.

Lapsille suunnattua digitaaliseen muotoon toteutettua ohjelmaa on tarjolla museon Facebook– ja kotisivuilla, ja lisää materiaalia ollaan parhaillaan tuottamassa lisää. Sivuilta löytyvät tällä hetkellä sadun muotoon tehty museovierailu Sammaltytön tarina sekä 10.4. ilmestynyt Lasten lauantain Keväinen hopeaoksa -askartelupaja videoidussa muodossa. Museolehtori, tiedottaja Elisa Wistuba Lorca kertoo Sammaltytön tarinan ideasta:

– Kuvataiteilija Kim Simonssonin Sammaltyttö -veistos on herättänyt suurta ihastusta kävijöissä, erityisesti lapsissa, ja se suorastaan houkuttelee mielikuvitusta loihtimaan tarinoita siitä, kuka ja mikä tämä hahmo on. Siitä lähti idea kirjoittamaani satuun, jonka toteutimme videon muotoon, museolehtori, tiedottaja Elisa Wistuba Lorca kertoo.

Torstaina 15.4. alkaa taidemuseon uusi sarja Taidetuokio, joka on suunnattu kaikille taiteen ystäville. Sarjan jokaisessa jaksossa tutustutaan Naisten kuvia -näyttelyn eri teoksiin vierailijan ja museolehtorin kanssa. Joka jaksossa nähdään uusi vierailija ja eri teoksia. Taidetuokion vierailijat ovat sekä taide- että yhteiskunnan muilla aloilla toimivia aktiivisia persoonia. Suurimmalla osalla on juuria tai yhteyksiä Kangasalaan tavalla tai toisella. Taidetuokion jaksot ilmestyvät nähtäväksi museon sosiaaliseen mediaan ja verkkosivuille, ja jäävät sinne katsottavaksi.

Torstaina 15.4. nähdään Kangasalan järjestöjen ja kaupungin järjestämällä Kulttuuri- ja hyvinvointitorilla Kimmo Pyykkö -taidemuseon puheenvuoro kesän 2021 tulevasta ohjelmasta ja kuullaan museolehtorin puheenvuoro taiteen, luovuuden ja hyvinvoinnin yhteydestä. Museon esitys Teams-livetapahtumassa 15.4. kello 11.30. Taidetuokio-sarjan aloitusjakso ja museon esitys Kulttuuri- ja hyvinvointitorilla korvaavat Senioripäivän 15.4. ohjelman.