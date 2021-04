Kangasalan kaupunki noudattaa Pirkanmaan alueellisen pandemiaohjausryhmän 13.4. antamaa suositusta ryhmäharrastusten järjestämisestä.

Vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien ryhmäharrastustoiminta on mahdollista 19.4. alkaen OKM/THL turvaohjeistusta noudattamalla, mukaan lukien 10 henkilön ryhmäkokoa soveltamalla. Liikuntasaleissa jatkuu talvikaudelle myönnetyt seurojen käyttövuorot 19.4. alkaen tällä ikäryhmällä.

Yli 12-vuotiaiden (2007 syntyneet ja vanhemmat) lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta (enemmän kuin yksi henkilö) sisätiloissa on tauolla 30.4. asti. Ulkotiloissa alle 18-vuotiaiden harrastus on sallittua enintään 10 hengen ryhmissä ja kaikessa ulkoliikunnassa on noudatettava OKM/THL turvaohjeistusta.

Huoltajat eivät kokoonnu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksissa ulkona yli kuuden henkilön ryhmiin ja noudattavat kaikissa tilanteissa turvavälejä.

Aikuisten ryhmäliikunta on tauolla toistaiseksi. Muuta aikuisten ryhmäharrastustoimintaa ei pidetä kaupungin sisätiloissa 30.4. asti, ellei sitä voida toteuttaa etäyhteyksillä. OKM:n määritelmän mukainen ammattilais- ja maajoukkueurheilu (ml. Olympiakomitean tukiurheilijat) on mahdollista toteuttaa sulusta huolimatta voimassa olevia turvallisuusohjeita noudattaen.

Kuhmalahden ja Vesaniemen avantosaunat ovat suljettuina 30.4. asti.

Kirjastot ja museot pidetään pandemiaohjausryhmän ohjeistuksen mukaisesti suljettuina 30.4. saakka pois lukien kirjaston nopea materiaalin nouto ja palautus. Lehtienlukusalit ovat suljettuina. Omatoimiaukiolot eivät ole käytössä eikä kirjastoauto liikennöi. Pääkirjaston alakerrassa sijaitseva Taidetila Terra on suljettu.

Kangasalan kaupungin nuorisotilatoiminta on keskeytetty 30.4. saakka, myös Kyläkollin toiminta on tauolla.

Valkeakoski-opisto ja taiteen perusopetuksen oppilaitokset tiedottavat oppilaita omasta toiminnastaan.

Kuuden henkilön kokoontumisrajoitus jatkuu 30.4. asti. Myös yksityistilaisuuksiin suositellaan edelleen kuuden henkilön rajoitusta. Kangasala noudattaa toiminnoissaan kaikkia AVIn määräämiä kokoontumisrajoituksia.

– Tässä tilanteessa tarvitaan nyt uskoa, toivoa ja malttia. Jos vielä jaksaisimme muutaman viikon rajoituksia, mahdollisuudet vapaammalle kesän vietolle paranisivat, sanoo pandemiaohjausryhmän puheenjohtaja, johtajaylilääkäri Juhani Sand Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tiedotteessa.