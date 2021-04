Pääsiäisen ajalta minua jäi puhuttelemaan sen toisen ryövärin osa, joka siinä Jeesuksen vierellä ristillä riippuessaan sanoi Jeesukselle. ”Muista minua, kun tulet valtakuntaasi.” (Luukas 23:42) Hänessä oli syttynyt usko Jeesukseen. Niinpä hän tämän maanpäällisen elämänsä viimeisillä hetkillä sai Jeesukselta syntinsä anteeksi ja myöskin lupauksen päästä hänen kanssaan paratiisiin, iankaikkiseen elämään. Tästä onkin lanseerattu sanonta; ”ryövärin armo.” ”Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon? Taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi.” (Matt. 16:26)

Jeesuksen nimessä ja veressä on meidän kaikki syntimme anteeksi annettu. Tämän asian saamme uskoa ja kääntyä hänen, Jeesuksen puoleen, häneltä saamme avun. Se millä sanoilla pyyntömme esitämme, ei ole niinkään merkitystä. Jumala näkee meidän sisimpämme ja ymmärtää meitä sanoittakin kääntyessämme hänen puoleensa.

”Avuksesi huuda minua hädän päivänä, sillä minä tahdon auttaa sinua ja sinun pitää kunnioittaa minua.” (Ps. 15:50) Tämäkin Jumalan sana on edelleen voimassa. On suurta armoa, kun tulemme Jeesuksen luokse jo nuorena ennen tätä hädän päivää. Sillä Raamattu kehottaa meitä antamaan elämämme Jeesukselle jo nuoruudessamme; ”ennen kuin pahat päivät tulevat, ja joutuvat ne vuodet, joista olet sanova, nämä eivät minua miellytä ” (Saarn. 12:1)

Kuluneet vuodet kerryttävät niin paljon ja monenlaista painolastia elämäämme, että se tuntuu joskus niin vuorenkorkuiselta, että sen yli tuntuu olevan lähes mahdotonta nähdä Jumalan mahdollisuuksia. Mutta vaikka ihminen olisi kuinka sairauden ja synnin runtelema ja vaikka hän vasta elämänsä ehtoossa viimeisillä voimillaan jaksaisi ja ymmärtäisi kääntyä Jumalansa puoleen, hän saa avun ja kokea tämän ns. ”ryövärin armon.” ”Sillä niin korkealla kuin taivas on maasta, niin voimallinen on hänen armonsa niitä kohtaan, jotka häntä pelkäävät. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meistä rikkomuksemme.” (Ps.103:11,12)

Asta Metsomäki, Kuhmalahden helluntaiseurakunta