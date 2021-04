Sotaveteraanit ja sotalesket ovat sinnitelleet korona-aikana kiitettävästi. Ohjeita on noudatettu ja tapaamisia on vältetty. Sotaveteraaneille järjestetyt tilaisuudet, retket ja tapahtumat ovat jääneet pois, tilaisuuksia on jouduttu perumaan. Yksinäisyys on monen veteraanin arkipäivää. Sotaveteraaneille suunnattu sosiaalitoiminta ja avustusasiat ovat toimineet entiseen tapaan sosiaalineuvojan avustuksella.

Sotaveteraaneja on Kangasalla 11, sotaveteraanin puolisoita 2 ja sotaveteraanin leskiä 29. Perinteistä lipaskeräystä ei koronatilanteen vuoksi voi järjestää. Kansallisen veteraanipäivän 27.4. kunniaksi järjestetään keräys paikallislehtien (SHL ja KS) välityksellä.

Voit osallistua vapaaehtoisesti sotaveteraanitoiminnan tukemiseen Kangasalla maksamalla haluamasi summan oheiselle tilille: Maksun saaja: Sotiemme veteraani -keräys, tilinumero: FI94 1555 3000 1087 47, viitenumero: 158693. Keräysluvan numero on RA/2019/633.

Kangasalan sotaveteraanit ry:n hallitus kiittää saamastaan tuesta, joka käytetään lyhentämättömänä Kangasalan sotaveteraanien ja sotaveteraanileskien tukemiseen ja avustamiseen.