Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä eli niin sanottu koronanyrkki on näyttänyt vihreää valoa nuorten ryhmäharrastusten jatkumiselle jo tällä viikolla. Lisäksi nuorisotilojen ohjattu toiminta voidaan avata 21. huhtikuuta.

Ohjausryhmän mukaan vuonna 2002 ja sitä myöhemmin syntyneiden ryhmäharrastustoiminta on sisätiloissakin mahdollista torstaista alkaen opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen turvaohjeistusta noudattamalla – mukaan lukien 10 henkilön ryhmäkokoa soveltamalla.

Kaikessa ulkoliikunnassa tulee noudattaa turvaohjeistusta. Huoltajat eivät kokoonnu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksissa ulkona yli kuuden henkilön ryhmiin ja noudattavat kaikissa tilanteissa turvavälejä.

Aikuisten ryhmäliikunta on suositeltu pidettäväksi tauolla toistaiseksi. Muu aikuisten ryhmäharrastustoiminta on suljettu sisätiloissa 30.4. asti ellei harrastustoimintaa voida toteuttaa etäyhteyksillä.

Lääkinnällinen ja vastaava kuntouttava toiminta sekä ministeriön määritelmän mukaista aikuisten ammattilais- ja maajoukkueurheilua – johon lasketaan Olympiakomitean tukiurheilijat – on koronanyrkin mukaan mahdollista toteuttaa sulusta huolimatta.

Kansalais- ja työväenopistot sekä taiteen perusopetuksen ryhmätoiminta ovat suljettuina, ellei opetusta voida toteuttaa etäopetuksena. Vuonna 2002 ja myöhemmin syntyneiden ryhmätunnit, joihin osallistuu useampi kuin yksi oppilas, on mahdollista järjestää 21.4. alkaen turvaohjeistusta noudattamalla. Yksilöopetus voi edelleen jatkua vanhempienkin ikäryhmissä. Esimerkiksi soittotunteja, joissa paikalla on opettaja ja oppilas, voidaan järjestää myös lähiopetuksena.

Pirkanmaalla suositellaan pidettäväksi suljettuna 30.4. asti muun muassa uimahallit, yleiset saunat, museot ja kirjastot, joista viimeksi mainituissa on edelleen mahdollista nopea materiaalin nouto ja palautus.

Ensi viikolla ohjausryhmässä käsitellään muun muassa kirjastojen ja museoiden avaamista toukokuussa.

Tartunnoissa vaihtelua

Pirkanmaan koronaviruksen ilmaantuvuus on jatkunut lähes edellisviikkojen tasolla vaikka päivittäistä vaihtelua on paljon. Tartuntojen kokonaismäärä laski edellisviikosta jonkin verran mutta Pirkanmaa on edelleen leviämisvaiheessa. Kahden viikon ilmaantuvuus oli viime viikon päättyessä 63 tartuntaa 100 000 asukasta kohden. Fimlabin tekemistä koronatutkimuksista positiivisten tulosten osuus oli 1,9 prosenttia.

Sairaalahoitoa tarvitsevien osuus ei ole pääsiäisestä merkittävästi laskenut. Taysin osastoilla on edelleen toistakymmentä koronapotilasta. Koska tartuntojen määrä yli 50-vuotiailla on ollut ennallaan, sairaalahoidon tarpeen ennustetaan pysyvän lähiajankin nykytasolla.

Koulujen lähiopetukseen siirtyminen ei ole näkynyt tartuntojen kasvuna. Alle 10-vuotiaiden tartunnat ovat jonkin verran vähentyneet.

Etelä-Afrikan muuntovirus yleistyy

Viime viikon aikana Pirkanmaalla todettiin 157 uutta koronatartuntaa. Niistä pystyttiin jäljittämään 128:n tapauksen eli 82 prosentin tartuntalähde.

Tartuntoja todettiin nyt työpaikoilla suhteellisesti enemmän kuin aiempina viikkoina. Päihteidenkäyttäjien sekä asunnottomien parissa oleva epidemia muodostaa puolestaan merkittävän osan viime viikon tartunnoista.

Viime viikolla todettiin 47 perheiden sisällä saatua tartuntaa ja 17 sukulaisten ja ystävien tapaamisista saatua tartuntaa. Tartuntoja todettiin seitsemällä eri työpaikalla yhteensä 18. Hoito- tai hoivayksiköstä todettiin 14 tartuntaa, joista suurin osa oli asumispäivystyksessä (Tastu). Aikuisten sisäliikuntaharrastuksista tuli edelleen tartuntoja, viime viikolla yhteensä viisi tartuntaa. Ulkomailta saatiin neljä tartuntaa. 21:stä muusta tapauksesta kolmasosa todettiin päihteidenkäyttäjillä. Yksittäisiä tartuntoja todettiin liikennevälineessä ja yksityisissä juhlissa.