Liisataan linssejä – yhä useampi vuokraa silmälasinsa, liisaus oli myös Karoliina Viitalan valinta

Autoja on liisattu jo pitkään, mutta silmälasien liisaus voi monelle olla oudompi juttu. Sekin on kuitenkin ollut mahdollista jo useamman vuoden ajan.

Kangasalalainen Karoliina Viitala tutustui lasien liisaukseen alkuvuodesta. Silmälasien hankinta oli tullut hänelle ajankohtaiseksi muutamaa vuotta aiemmin, kun nelikymppinen perheenäiti huomasi, että lasien hankinta voisi olla tarpeellista.

– Minulla on aina ollut hyvä näkö, mutta kun ikää on tullut hieman lisää, minulle on alkanut tulla ikänäköä. Ensimmäisenä hankin vain jotkut halvat lasit. Huomasin, että ne ovat tarpeelliset, mutta aika pian halusin siirtyä laadukkaampiin laseihin, Viitala muistelee.

Viitala tekee työkseen kotimaan myyntiä ja viettää paljon aikaa näyttöpäätteellä. Silmien terveydenkin kannalta hän halusi hankkia paremmat silmälasit ”kaikilla herkuilla” ja marssi Kangasalan Synsamiin. Viitalalle tehtiin moniteholinssit.

– Tottuminen monitehoihin kesti aikansa, ja esimerkiksi portaissa kulkeminen oli aluksi aika haastavaa.

Noin vuoden päästä Viitala huomasi, että tehokkaammille laseille voisi olla tarvetta. Samalla hän oli harmissaan siitä, että uusille laseille tuli tarvetta näin pian. Entä jos seuraavatkin olisivat riittävän hyvät vain vähän aikaa?

– Mielessäni kävi hakea jostain halpaliikkeestä muutaman euron lasit, mutta sitten Synsamilla ehdotettiin leasing-sopimuksen tekemistä. Vähintään kahden vuoden sopimukseen sitoutumalla saisin aina uudet linssit silloin, kun näkö sitä vaatii sekä kattavan vakuutuksen. Sopimukseen sisältyisi mahdollisuus hankkia kolmet tai useammat lasit.

Viitalalle tehtiin kahdet moniteholasit ja yhdet aurinkolasit. Monitehoihin hän halusi kahdet erilaiset kehykset: toiset hieman neutraalimmat ja toiset rohkeammalla värityksellä.

– Ajattelen nykyisin niin, että silmälasit ovat vähän kuin asuste. On hyvä, että voin vaihdella laseja päivän fiiliksen ja vaatetuksen mukaan.

Suosio kasvaa koko ajan

Viitala ei ole ainut, joka on viime vuosina päätynyt liisaamaan linssinsä. Kangasalan Optiikka Synsamin myymälävastaava Liisa Peltonen kertoo, että Lifestyle-silmälasien vuokrasopimukseen päätyy yhä useampi asiakas. Viime vuonna lähes puolet Kangasalan Synsamin myynnistä tuli sopimusasiakkailta.

– Me sitoudumme tekemään uudet linssit aina kun näkö muuttuu, tai jos asiakas ei ole linsseihinsä jostain syystä tyytyväinen. Kutsumme asiakkaamme vuosittain näöntarkastukseen. Sopimukseen sisältyy kolmet tai useammat lasit joko niin, että yhdet ovat piilolinssit ja kahdet muut silmälaseja tai niin, että yhdet lasit ovat työnantajan korvaamat erityistyötä vaativat lasit ja kahdet muut tavalliset lasit liitetään vuokrasopimukseen, Peltonen sanoo.

Asiakas sitoutuu sopimukseen kahdeksi vuodeksi, minkä jälkeen sopimus muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi, mikäli asiakas ei halua uusia kehysmalleja ja jatkaa sitoutumista. Asiakkaan kannalta vuokrasopimus on edullinen etenkin, jos tarvetta linssien vaihtamiseen tulee usein.

– Valtaosalla pientä muutosta näköön tulee vuosittain. Moni asiakas sanookin, että vanhoilla laseilla kitkuttelu jää tässä mallissa pois eli se, että vanhoilla laseilla yritetään sinnikkäästi pärjätä, vaikka niillä ei tahtoisi enää kunnolla nähdäkään.

Viitala nyökkää ja tunnistaa täysin Peltosen mainitseman ilmiön.

– Itselleni liisaaminen on sopinut tosi hyvin. Se on helppoa ja vaivatonta ja edullistakin, Viitala sanoo.

Sopimusasiakkaista on toki hyötyä myös palveluntarjoajalle, joka saa sitoutuneita ja pitkäaikaisia asiakkaita.

Aurinkolasit kannattaa valita käyttöolosuhteiden mukaan

Aurinkolasit kannattaa valita yksilöllisten mieltymysten ja käyttöolosuhteiden mukaan. Aurinkolasien linssit ovat tavallisimmin harmaat tai ruskeat.

– Riippuu sitten aika paljon ihmisestä, kumman väristen linssien läpi sitä mieluummin katselee maailmaa, Hanna Saikku-Salo Kopinkulman Optiikasta Kangasalta määrittelee.

Monet käyttävät aurinkolaseja varsinkin autolla ajaessaan. Autoilijoille suositellaan ruskeasävyisiä linssejä, sillä ne tuovat paremmin kontrasteja esiin sumuisella tai usvaisella kelillä.

Urheiluharrastuksiin on saatavilla omanlaisiaan aurinkolaseja. Golfareille suositellaan keltaruskeita linssejä, sillä ne takaavat viheriöllä parhaan näkyvyyden. Juostessa on tärkeää, että aurinkolasit pysyvät paikoillaan, ovat kevyet, eivätkä huurustu. Pyöräilijälle on tärkeää erottaa kontrastit ja pinnanmuodot. Veneilijälle voi olla etua kelluvista ja helposti puhtaana pidettävistä aurinkolasimalleista.

Saikku-Salo kertoo, että monet silmälasien käyttäjät hankkivat aurinkolasit nykyään voimakkuuksilla. Muitakin vaihtoehtoja kuitenkin on.

– On olemassa silmälasien päälle laitettavia niin sanottuja sun-covereita ja myös klipsejä, jos ei halua hankkia erillisiä aurinkolaseja.