Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärän rajoittamista alueellaan toukokuussa. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella sekä Punkalaitumen kunnassa osallistujamäärä rajoitetaan kymmeneen henkilöön. Keski-Suomen, Vaasan ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien kuntien alueilla osallistujamäärä rajoitetaan 20 henkilöön.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 26.3. tartuntatautilain pykälän 58 mukaisen päätöksen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämisestä alueellaan. Päätös kokoontumisrajoituksista on voimassa 1.4.–30.4.2021. Saatujen selvitysten ja kokonaisharkinnan perustella aluehallintovirasto on tänään 26.4. päättänyt jatkaa kokoontumisrajoituksia. Määräys on voimassa 1.5.–16.5.

Tapahtumia voi järjestää sallitulla osallistujamäärällä, jos ne pystytään järjestämään terveysturvallisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä ja päätöksessä mainittuja edellytyksiä noudattaen.

Aluehallintovirasto kuitenkin painokkaasti suosittelee, että turhia lähikontakteja jaksettaisiin edelleen sinnikkäästi välttää.