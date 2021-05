Koronarokotukset laajenevat koskemaan myös 50–59-vuotiaita tällä viikolla Pälkäneellä ja Kangasalla. Ajanvaraus avautui maanantaina kaikille 50 vuotta täyttäneille kuntalaisille.

Verkkoajanvarausta tehdessä kannattaa lukea huolella ajanvarausohjeet, sillä tällä hetkellä rokotetaan rinnakkain eri ikäryhmiä sekä riskiryhmäläisiä. Tällä hetkellä rokotusvuorossa ovat myös kaikki yli 60-vuotiaat kuntalaiset, 16–69-vuotiaat 1. riskiryhmään kuuluvat kuntalaiset ja 16–69-vuotiaat 2. riskiryhmään kuuluvat kuntalaiset.

Kangasalan sosiaali- ja terveyskeskuksen mukaan koronarokotusten massakirjauksessa on edelleen tekninen vika, joten THL:n rokotusrekisterissä olevat rokotustilastot Kangasalan ja Pälkäneen osalta eivät ole ajantasaiset.

Vika on korjauksessa potilastietojärjestelmän sovellustoimittajalla. Puuttuvat rokotuskirjaukset kulkevat THL:n rokotusrekisteriin heti, kun vika on saatu korjattua. Rokotusten kerrotaan edelleen etenevän yhteistoiminta-alueella asetettujen aikataulutavoitteiden mukaisesti.

Yli 65-vuotiaat voivat nykyään halutessaan valita lähetti-RNA-rokotteen, eli rokotesaatavuuden mukaan joko Pfizerin tai Modernan rokotteen. Valinta pitää tehdä jo ajanvarausvaiheessa. Ohjeita kannattaakin lukea huolellisesti aikaa varatessa. Rokotuspisteellä rokotetta ei pysty enää valitsemaan.

Viime aikoina yli 65-vuotiaat on rokotettu AstraZenecan rokotteella eikä rokotevalmistetta ole saanut valita itse. Rokotteen valinta on jatkossa mahdollista, mutta sosiaali- ja terveyskeskuksen mukaan on hyvä tiedostaa, että valinta saattaa viivästyttää omaa rokotusvuoroa. Tämä liittyy ajanvarauksen ruuhkautumiseen ja siihen, että rokotusaikoja varten on tehty rokotustilaukset ja aikataulusuunnitelmat. Niiden muuttaminen aiheuttaa kunnille lisätyötä ja johtaa rokotusten hidastumiseen.

Aikoja avataan sähköisesti varattavaksi rokotteiden saatavuuden mukaan. Aikoja pystytään avaamaan noin viikoksi kerrallaan sitä mukaa, kun rokotetoimituksia saadaan. Mikäli verkkoajanvaraus ei tarjoa vapaita aikoja, se tarkoittaa, että yhtään vapaata rokotusaikaa ei ole. Siinä tapauksessa kannattaa yrittää uudelleen myöhemmin. Yksittäisiä peruutusaikoja saattaa vapautua myös verkkoon varattavaksi. Jos verkossa ei näy vapaita aikoja, niitä ei ole myöskään puhelimitse varattavissa.