Alueellisen koronapandemiaohjausryhmän mukaan Pirkanmaa siirtyy koronaluokittelussa leviämisvaiheesta takaisin kiihtymisvaiheeseen. Maakunnan koronatilanne on edennyt viikon ajan myönteiseen suuntaan ja tartuntojen määrä on puoliintunut edellisviikosta.

Koronaviruksen ilmaantuvuus kuluneen kahden viikon ajalta on 55 tartuntaa 100 000 asukasta kohden. Fimlabin analysoimista näytteistä positiivisten osuus oli viime viikon perusteella 1,2 prosenttia.

Pandemiaohjausryhmän linjauksen mukaan Pirkanmaan museot ja kirjastot voidaan nyt avata hygieniaohjeita noudattaen. Niin ikään vuonna 2002 ja myöhemmin syntyneet voivat tällä viikolla aloittaa lajinmukaisen harjoittelun ulkoliikunnassa ilman ryhmäkokorajoitusta. Jos tilanne jatkuu suotuisana, ensi viikolla tarkastellaan aikuisten ryhmäliikuntaharrastusten mahdollistamista ulkona sekä uimahallien, kylpylöiden ja yleisten saunojen tilannetta.

Tapausten määrä laski

Viime viikolla todettiin 102 koronatartuntaa. Niistä pystyttiin jäljittämään 80 prosenttia eli 82 tapausta.

Samassa taloudessa asuvilta tai perhepiiristä todettiin viime viikolla 37 tapausta ja sukulaisten tai ystävien tapaamisesta 19 tapausta. Työpaikoilta todettiin kahdeksan tapausta seitsemältä eri työpaikalta. Vapaa-ajan harrastuksista tuli kaksi tartuntaa. Päiväkodeista tuli kaksi ja kouluista kaksi tartuntaa. Ulkomailta tuli viisi tartuntaa. Muita tartuntalähteitä oli seitsemän.

Viime viikolla 40 prosenttia sairastuneista oli edeltävästi karanteenissa.

Yli kymmenen henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisä- ja ulkotiloissa on kielletty Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella aluehallintoviraston päätöksen nojalla 16.5.2021 asti. Enintään kymmenen henkilön kokoontumisia voi järjestää, mutta tällöinkin on noudatettava Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi sekä tartuntatautilain kohtaa 58c, jonka mukaan asiakkailla ja osallistujilla on oltava mahdollisuus käsien puhdistamiseen, heille annetaan toimintaohjeet mm. turvaväleistä ja käsien puhdistamisesta ja pintojen puhdistusta tehostetaan.

