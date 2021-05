Arvoisat pirkanmaalaiset, tervetuloa Tampereen Kivicenteriin Ylöjärven Elovainiolle!

Loppuvuosi on hyvää aikaa silmäillä kotia. Meillä on tarjolla ajattomia ja kestäviä ratkaisuja sisustamiseen. Tule vaikuttumaan.

Syyskausi on myös hautamuistomerkkien huoltamisen, korjaamisen ja uudistamisen aikaa. Olemme rakentaneet kivimyymälän, jossa Sinä voit tutustua liki rajattomiin kiven käyttömahdollisuuksiin. Meillä on asiakkaillemme palvelulupaus: ”On kivitarpeesi mikä tahansa, Kivicenterissä me pystymme näyttämään ja kertomaan, mihin kaikkeen kivi taipuu.”

Apunasi ja yhteistyökumppaneinasi on kaksi kannuksensa vuosikymmenien vastuullisella toiminnalla hankkinutta perinteistä kotimaista kiven huippuosaajaa. Kautta aikojen arvojamme ovat olleet kestävyys, ekologisuus ja eettisyys. Niiden turvin yrityskulttuurimme kertoo ”Kivi on Ikuista” -viestiä.

Ylöjärveläislähtöinen Kiviliike Sairanen Oy on runsaat 50 vuotta vanha perheyritys. Kivivalmistaja tunnetaan arvostetuista uniikeista hautakivistä, joissa on kautta aikojen ollut läsnä voimakkaasti käsityön leima. Yrityksen menestyminen on rakentunut yksilölliseen ja piiruntarkkaan palveluun sekä työhön. Kiviliike Sairanen Oy:ssä tunnetaan esimerkiksi eri seurakuntien hautamuistomerkeille asettamat vaatimukset sekä ohjeistukset. Puolen vuosisadan kokemus puhuu puolestaan. Pirkanmaalaisuus on voimavara.

Loimaan Kivi Oy:llä on vaalittavinaan satavuotisen historiansa perinteet. Perheyritys tunnetaan toimialansa, kivenjalostuksen vahvana edelläkävijänä. Tiennäyttäjä ja uranuurtaja se haluaa olla tulevaisuudessakin. Loimaan Kivi Oy on Suomen suurin kivenjalostaja, ja se on myös kovan kiven jalostuksen johtava toimija Pohjoismaissa. Suomalaisuus on loimaalaisille kivenjalostajille kunnia-asia; he ovat ylpeitä raaka-aineestaan.

Tampereen Kivicenterissä Sinä matkaat kiven kiehtovaan maailmaan. Muistat, että kiven käyttömahdollisuudet ovat liki rajattomat. Takaamme, että jokainen meiltä toimitettava lopputuote lähtee huolellisesti viimeisteltynä ja laadusta tinkimättä. Mottonamme on ”Meille jokainen työ ja asiakas ovat yhtä arvokkaita kuin materiaali, jota suuresti kunnioitamme.” Laadun takaajina ovat kiven huippuosaajat, jatkuva tuotekehitys sekä moderni teknologia.

Kivien käyttö sisustusmateriaaleina yleistyy koko ajan. Kestävyytensä ja laajan väriskaalansa sekä elävän kuviointinsa ansiosta luonnonkivet tuovat kohteisiinsa yksilöllisen ilmeen. Kiven jalostuksessa käytettävä tekniikka antaa lähes rajattomat mahdollisuudet persoonallisten ratkaisujen luomiseen. Kivi korostaa niin kodin, kesämökin kuin minkä tahansa tilan tyyliä kertoen asujiensa kunnioituksesta pysyviä arvoja kohtaan. Toivotamme Sinut tervetulleeksi tutustumaan niin kivikavalkadiimme kuin muihin materiaaleihimme (kvartsikomposiitit).

Ympäristörakentaminen kukoistaa; pihoihin satsataan aikaisempaa enemmän. Tampereen Kivicenterissä Sinua palvellaan myös luonnonkivituotteiden osalta ympäristörakentamisessa.

Tampereen Kivicenter tarjoaa Sinulle surun hetkellä, menetyksen kohdatessa maan laajimman ja moni-ilmeisimmän hautakivimalliston. Arvostamme suuresti sitä, että jokainen jälkeenjäänyt haluaa poismenneelle rakkaalleen, läheiselleen arvokkaan muistelupaikan. Olemme vuosikymmenien saatossa koonneet erittäin laajan hautakivimalliston, josta löytyy vaihtoehtoja sellaisinaan tai kehiteltyinä. Haluamme korostaa sitä, että toteutamme suurella pieteetillä uniikit hautakivet. Käytössämme on suunnitteluohjelma, jonka avulla yksilöllisen hautakiven suunnittelu on havainnollistavaa. Hautakivien materiaalikirjo on laaja. Pronssikoristeet antavat hautakivelle lisää yksilöllisyyttä; ne kertovat jotakin keskuudestamme poistuneesta.

Muistutamme vielä, että me hoidamme kaikki hautakivien lisäkaiverrukset, kunnostukset, restauroinnit sekä oikaisut.

Odotamme Sinua Tampereen Kivicenterissä. Palvelemme Sinua kaikissa kivitarpeissasi.

Tässä esimerkkejä valikoimastamme:

Elotie 9, Ylöjärvi (Ruokakeitaan etumyymälä)

Avoinna: ma-pe klo 9-17 ja kesälauantaisin kello 10-14

Puh. 03 375 0982 myynti@kiviliikesairanen.fi

www.kiviliikesairanen.fi

www.loimaankivi.fi