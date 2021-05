Kangasalan ensimmäisen padelhallin rakennustyöt ovat käynnistyneet. Halli alkoi nousta toukokuun ensimmäisellä viikolla Aseman teollisuusalueelle. Kiinteistö Oy Kangasalan Tripla rakentaa yrittäjä Jarkko Saveniuksen ja tämän yhtiökumppaneiden perustamalle yhtiölle hallia Laatoittajantielle. Siihen tulee kaksi kenttää, ja vuokraustoiminta alkaa lokakuun alusta.

Padel on mailapeli, joka on yhdistelmä tennistä ja squashia, ja sen suosio on maailmalla ja Suomessa noussut räjähdysmäisesti viime vuosina. Padelhallia on kaavailtu Kangasalla myös Pikkolaan ammattioppilaitoksen viereen.

Padelia numeroina: