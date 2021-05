Mitä videoilla elantonsa ansaitseva tubettaja tekisi, jos hänen videonsa eivät enää kiinnostaisikaan ketään?

Joona Leppälä miettii hetken, mutta vain lyhyen sellaisen.

– So what, sitten en tekisi niitä ehkä työkseni. Olisiko edessä ehkä se urheiluselostajahaaveen jahtaaminen… En myöskään alkaisi väkisin tekemään videoita siinä kohtaa, jos itsellä ei enää olisi mielenkiintoa siihen. Elämä on niin pitkä, että tässä ehtii kyllä tehdä kaikkea. En tiedä kauanko tämä tulee jatkumaan, joten nautitaan nyt kun mahdollista, Leppälä vastaa.

Tällä hetkellä tubettamisen lopettaminen ei kuitenkaan vaikuta ajankohtaiselta. Leppälän – jonka moni tietää paremmin nimellä ZoneVD – omalla You tube -kanavalla on runsaat 230 000 seuraajaa, ja hän työstää parhaillaan kirjaa.

– Normaaliolosuhteissa kirjan tekeminen ei olisi ollut edes mahdollista, mutta koronan myötä keikkojen määrä on vähentynyt, hän huomauttaa.

Juuri keikat oikeiden ihmisten luona ovat asia, jota Leppälä pitää yhtenä työnsä parhaista puolista – eikä hän enää jännitä niitä niin paljon kuin joskus aikaisemmin. Netissä fanit ovat pitkälti vain dataa ja numeroita, heidät kasvotusten tavatessaan saa enemmän kiinni siitä, ketkä videoita ruudun toisella puolella katsovat. Toisinaan tubettaja törmää kummalliselta tuntuviin tilanteisiin, kun toinen osapuoli tietää hänestä vaikka mitä, mutta hänelle itselleen keskustelukaveri on tyystin outo.

– Oli hämmentävää käydä vuosi sitten treffeillä juuri siitä syystä, Leppälä myöntää.

Hän sanoo, ettei tule juuri ajatelleeksi olevansa ”suosittu”. Alun perin hänen videoitaan katseli muutama kymmenen ihmistä, joista suurin osa oli kavereita tai perheenjäseniä. Vaikka katsojakunta on nyt moninkertainen ja videoiden tekemisestä on tullut työ, vain vähän on muuttunut.

– Teen videoita asioista, jotka kiinnostavat minua – avaruutta, historiaa… Tykkään kiinnostua asioista herkästi. Olin koulussa se, joka kyseli tyhmiä kysymyksiä, kuten miksi jokin on tai ei ole mahdollista. Luontainen kiinnostus on vienyt eteenpäin, ja You tubessa olen jakanut asioita sitten muille.

Kaikista tekemistään eri alojen töistä Leppälä pitää You tuben kanssa tekemäänsä työtä raskaimpana. Etenkin säännöllisten tulojen puute ja sen tuoma epävarmuus ovat nakertaneet.

– Tulot muodostuvat monesta pienestä rahakanavasta, hän kertoo.

Tubettajalla tuloja tuovat videoiden alussa näytettävät etumainokset, keikat ja yritysten kanssa tehtävä videoyhteistyö.

Toisinaan Leppälä toivoo, ettei häntä tunnistettaisi huonona aamuna tukka pystyssä maitokaupassa, ja hän myöntää välttelevänsä joskus kohtaamistilanteita. Työnsä hän kuitenkin saa pääsääntöisesti tehdä rauhassa, koska työskentely onnistuu kotona. Samalla siinä on kuitenkin se huono puoli, että selkeä rajaviiva työn ja vapaa-ajan välillä häilyy.

– Siinä saattaa olla editoimassa yöllä kahdeltatoista ja huomata, että eihän tässä ole mitään järkeä. Mitä enemmän tekisin, sitä enemmän se olisi itselleni hyödyllistä, mutta ei se ole kuitenkaan terveellistä – pitää muistaa elämässä olevan muutakin.

Leppälälle se muu on kavereiden kanssa olemista, videopelien pelaamista, pyöräilyä ja frisbeegolfia – tai oikeastaan minkä tahansa uuden urheilulajin kokeilemista.

– Ensi viikolla saatan innostua sarjakuvien piirtämisestä, hän hymähtää.

Tubettaja kehottaa uskomaan unelmiin ja tekemään töitä haaveiden toteuttamiseksi. Vaikka kukaan ei ole ehkä tehnyt ukulelen soittamisesta itselleen työtä, juuri sinä voit olla se, joka siinä onnistuu.

– Se ei toimi kuitenkaan niin, että jäät vain kotiin soittelemaan sitä ukulelea. Kannattaa mennä opiskelemaan ja sitten vapaa-ajalla kehittää sitä haavettaan.

ZoneVD

– oikealta nimeltään Joona Leppälä

– tuli tunnetuksi yli vuosikymmen sitten Talent Suomi -ohjelmasta, jossa ilmaveivasi itsensä finaaliin

– sittemmin tehnyt uraa tubettajana

– You tube -kanavalla tällä hetkellä noin 230 000 seuraajaa

ZoneVD:n someohjeet

– kannattaa olla sivustoilla, jotka ovat turvallisia ja jotka kiinnostavat

– kaikessa somessa ei tarvitse olla mukana vain trendikkyyden vuoksi

– epäsopivat viestit kannattaa blokata ja hävittää roskakoriin ilman että edes vastaa lähettäjälle mitään – niistä voi puhua myös vanhemmille

– videoiden tekemisestä kannattaa keskustella vanhempien kanssa, ja videoita voi tehdä muustakin kuin itsestään – eikä missään kannata kertoa itsestään ihan kaikkea

Lue myös: