Kirjoittelen tätä aamuna, jolloin maassa on jälleen lunta. Jos olisi marraskuu, olisin valtavan innoissani tuosta pienestä valkeasta. Lohdutan itseäni, että kevättä tämä on joka tapauksessa ja onhan ihan normaalia, että kevät keikkuen tulevi. Keväällä käännämme työssä katseet ja ajatukset jo vahvasti kesään ja rippikouluihin. Ne ovat nimittäin jo aivan nurkan takana. Rippikouluissa keskustellaan nuorten kanssa kattavasti siitä, mitä on olla kristitty. Usein nuoret kokevat uskon rajoittavana asiana. Ei saa tehdä sitä tai tätä ja nähdään vain asioiden negatiiviset puolet. Toisaalta aina sanon heille, että usko ei rajoita meidän toimintaamme juurikaan enempää kuin Suomen laki, joka hyvin pitkälle mukailee Raamatun käskyjä.

Raamatussa kuitenkin kerrotaan melko selvästi ja yksinkertaisesti, miten meidän tulee elää. Matteuksen evankeliumin 22. luvussa Jeesukselta kysytään, mikä on lain suurin käsky: Jeesus vastasi: »Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat.»

Kerronkin usein nuorille, että jos katsomme Suomen lakia, niin noudatettavia kohtia on huomattavasti enemmän. Laki on pikku tarkkaan pykälä pykälältä kirjoitettu. Raamatussa asiat on mainittu suurempina kokonaisuuksina. Jos ajattelemme, että Jumalan, lähimmäiseni ja itseni rakastaminen sisältävät kaiken tarvittavan, niin Raamatun lakien noudattaminen ei enää olekaan niin suuri asia. Aina sekään ei kuitenkaan ole helppoa – kuinka moni voi rehellisesti myöntää rakastavansa itseään sellaisena kuin on?

Näin vaalien alla on hyvä muistaa, että elämme kristittyinä maailmassa, joka meille on annettu viljeltäväksi ja varjeltavaksi. Suomessa voimme vaikuttaa päätöksentekoon Suomen lain puitteissa muun muassa äänestämällä. On myös sellaisia ihmisiä, joiden erityiskutsumuksena voi olla asioihin vaikuttaminen. Voimme kuitenkin vaikuttaa monella tapaa, vaikkemme istuisikaan päättävissä elimissä. Voimme arkisilla valinnoillamme vaikuttaa isoihinkin asioihin. Esimerkiksi pieni ekologinen valinta voi tuntua pisaralta meressä, mutta useampi pisara tekee jo lätäkön ja niin edelleen.

Meille kristityille on annettu myös rukouksen lahja. Jumalanpalveluksissakin rukoillaan säännöllisesti yhteisten asioiden puolesta, siihen usein sisältyy myös rukous päättäjien puolesta. Sinäkin voit rukoilla, vaikka juuri nyt esimerkiksi vaalien, vaaleja järjestävien, ehdokkaiden, jo työtään tekevien päättäjien, mutta myös valituiksi tulevien puolesta. Muista rukoilla myös oman perheesi puolesta ja kiittää hyvistä asioista elämässäsi.

Siunattua kevättä,

Tanja Lähteenmäki

nuorisodiakoni Kangasalan seurakunta