Sitä se tet-harjoittelu tiesi – kuntajuridiikasta tuli intohimo

Pälkäneen kunnanvaltuuston puheenjohtajasta Mirva Kittilästä ei voi oikeastaan kirjoittaa muistelematta vuotta 1994. Se oli vuosi, jolloin Elisabeth Rehn melkein valittiin Suomen presidentiksi. Se oli myös vuosi, jolloin eduskunta hyväksyi Suomen EU-jäsenyyden. Ja juuri sinä vuonna peruskoulun yhdeksäsluokkalainen Mirva marssi Rautalammin kunnantalolle tet-harjoitteluun.

Rautalampi oli tuolloin 4 200 asukkaan kunta. Yksikään nuori ei ollut aiemmin ehdottanut, että haluaisi tutustua työelämään juuri kunnantalolla. Teini-ikäista Mirvaa yhteiskunnalliset asiat kuitenkin kiinnostivat.

Kunnantalo kuulostaa vähän pitkästyttävältä paikalta 15-vuotiaalle. Kittilä on toista mieltä.

– Sain tehdä paljon arkistointitöitä. Jäi mieleen, että kaikki piti tehdä todella tarkasti ja oikein, hän muistelee.

– Kunnan organisaatio tuli tutuksi hallintoa, taloutta, maankäyttöä ja kaavoitusta myöten. Opin ymmärtämään, mitä kunnantalolla tapahtuu.

Enteellinen oli myös yhdeksännellä luokalla tehty ammatinvalintatesti. Sen mukaan hänestä tulisi hyvä virkamies tai juristi.

– Nyt olen ”viittä vailla” valmis hallintotieteiden maisteri ja olen opinnoissani suuntautunut juuri kunta-alan juridiikkaan. Siinä on minusta jotakin hauskaa, kuinka opon tekemä testi antoi viitteitä kiinnostuksen kohteista, hän hymyilee.

Esikoinen ja ehdokkuus samana vuonna

1990-luvun teini on tehnyt polveilevan matkan kuntapoliitikoksi Pälkäneelle. Vaikka hänen äitinsä on kotoisin Luopioisista, Mirva syntyi Vantaalla ja perhe asui Rautalammilla, kun hän oli lapsi.

– Kävin peruskoulun jälkeen Kuopiossa musiikkilukion. Se on kaupunkina edelleen rakas. Olen kuitenkin kotiutunut tänne Sydän-Hämeeseen. Viihdyn täällä tosi hyvin.

Ensikosketus seutuun tuli jo lukion jälkeen kesätöiden kautta. Hän pääsi kesätöihin Saarioisille ennen kuin aloitti tradenomin opinnot Tampereella. Tradenomiksi valmistumisen jälkeen hän oli töissä taloushallinnossa Pääjärven kuntayhtymällä Lammilla. Pääjärvi eli nykyisin Eteva on yksi Suomen suurimmista vammaisalan osaamiskeskuksista.

Myöhemmin hän teki töitä myös lääke-esittelijänä ja Lassila & Tikanojan myyntiosastolla. Vuonna 2008 hän muutti Pälkäneelle. Seuraavana vuonna hänestä tuli emäntä Niitty-Seppälän maatilalle.

Mirva ja Jukka Kittilän lapset ovat syntyneet vuosina 2012 ja 2014. Esikoisen syntymävuonna Mirva Kittilä oli ensimmäistä kertaa ehdolla kuntavaaleissa ja pääsi valtuustoon.

Passiivinen valtuutettu on kauhistus

Vaikka Mirva oli jo nuorena yhteiskunnallisista asioista kiinnostunut, hän ei ollut sitoutunut mihinkään puolueeseen. Hänen ajatusmaailmansa oli kuitenkin oikeistokeskustalainen. Se yhdisti häntä puoliso Jukka Kittilän kanssa, joka istuu nytkin Pälkäneen kunnanvaltuustossa.

– Itse koen, että puoluepolitiikalla ei ole paikallisesti niinkään merkitystä. Valtakunnan tasolla tilanne on toinen. Kunnanvaltuustossa on tärkeintä tehdä päätöksiä, joiden avulla Pälkäneellä on tulevaisuudessakin hyvä elää ja asua.

Pälkäneen keskustan valtuustoryhmän jäsenet tulevat hyvin monenlaisista taustoista. Ryhmän henki on vapaa ja siellä ei tehdä ryhmäpäätöksiä. Joskus Kittilänkin pariskunta äänestää valtuustossa keskenään eri tavoin.

Asia, jota Mirva Kittilä ei päätöksenteossa arvosta, on passiivisuus.

– Ensimmäisellä kaudella ei tietenkään voi tietää kaikkea. Mutta jos on istunut jo useamman valtuustokauden, eikä vieläkään tiedä, miten esimerkiksi kaavoitusprosessi etenee, niin se ei ole hyvä asia.

– Pitää myös ymmärtää, onko jonkin päätöksen suhteen esteellinen tai kuuluuko jokin asia ollenkaan valtuuston toimivallan alle. Perehtyminen yksinkertaisesti kuuluu tehtävään.

– Voi kysyä kokeneemmilta luottamushenkilöiltä ja viranhaltijoilta. Myös vaikka toisesta kunnasta, jos haluaa vertailun vuoksi tietää, miten jokin asia on ratkaistu muualla.

Hieman erikoisia iltalukemisia

Kittilä sanoo olevansa hallintouskovainen. Hän tarkoittaa sitä, että päätöksentekoon kuuluu onneksi paljon mekanismeja, joiden avulla voidaan varmistaa, että päätöksiä tehdään riittävien ja oikeiden tietojen varassa.

– Asioita voidaan jättää pöydälle ja palauttaa valmisteluun, jos tuntuu, ettei tietoa ole vielä tarpeeksi. Viranhaltijatkin ovat ihmisiä ja usein he joutuvat tekemään esityksiä aika kiireessä.

– Kunnan päätöksistä voidaan myös valittaa ja niitä voidaan tarkistaa. Itse luen usein iltaisin korkeimman hallinto-oikeuden ennakkopäätöksiä nähdäkseni, miten jokin asia on ratkaistu.

Luottamushenkilö tuntee välillä olevansa kuin harakka tervatulla katolla. Joudutaan tekemään ikäviäkin päätöksiä, mutta kukaan ei tee niitä kiusallaan.

– Kokonaisuuden hahmottaminen on todella tärkeää. Joskus se tarkoittaa sitä, ettei voi luvata kaikille kaikkea, vaikka haluaisi.

Mirva Kittilä myöntää, että valtuutettujen saamat somekommentit tuntuvat välillä raadollisilta. Hän toivoo, ettei se estäisi kuitenkaan ketään sellaista lähtemästä mukaan päätöksentekoon, joka todella haluaa sitä.

– Itse en halua kovettaa nahkaani, vaikka joskus kirpoo. Nukun yön yli ja huomaan, että kyllä tästä taas mennään eteenpäin. Tärkeintä on olla rehellinen itselleen ja muille.

Minulle on tärkeää, että:

– Kuntapolitiikassa on mukana mahdollisimman monenlaisia ihmisiä erilaisista taustoista.

– Päätöksenteko on suoraselkäistä ja rehellistä.

– Luottamushenkilö ottaa asioista oikeasti selvää ja perehtyy niihin kokonaisvaltaisesti.

– Luottamushenkilö uskaltaa tarvittaessa uida myös vastavirtaan.

– Myönnetään, että päätöksenteko ei voi olla ”kaiken lupaamista kaikille”, vaan joskus joudutaan valitsemaan kahdesta huonosta vaihtoehdosta se vähemmän huono.