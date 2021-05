Saapasjalkakissa on klassikko monella tapaa. Paitsi kaikkien tuntema satu, se on myös Kangasalan Pikkuteatterin historian ensimmäinen näytelmä. Yhdentoista vuoden jälkeen Saapasjalkakissa saa jälleen ensi-iltansa Kangasalan Lepokodilla heinäkuun ensimmäisenä päivänä. Näytelmää esitetään kahden nuoren näyttelijäryhmän voimin. Kummallakin ryhmällä tulee olemaan kymmenen esitystä. Ohjaajina toimivat Tanja Tomminen ja Mika Eerola.

Ohjaaja Mika Eerola on halunnut olla uuden polven Saapasjalkakissassa uskollinen alkuperäiselle näytelmälle. Tämän vuoksi näytelmäsovitus on täysin sama kuin 11 vuotta sitten.

– Tätä alkuperäistä versiota ei enää ollut olemassa virallisessa näytelmäkirjastossa, joten meidän oli tehtävä hieman myyräntyötä, jotta saimme sen käyttöömme. Saimme onneksi tekijänoikeudet perikunnan kautta. Parin kuukauden salapoliisityö siihen meni.

– Olemme kesän suhteen toiveikkaissa tunnelmissa ja toivomme, että suurimmasta osasta koronarajoituksia voitaisiin hiljalleen luopua. Odotamme lämmintä kesää ja sitä, että katsomokapasiteetista olisi mahdollista käyttää jollei sataa, niin vähintään 75 prosenttia.

Eerola kehuu myös Lepokodin idyllisiä puitteita, joissa teatteria tänä kesänä tehdään.

– Tämä on erittäin hyvä paikka tehdä teatteria – hyvä, että olemme päässeet tänne tämän salaseuran kanssa Lepokodin suosiollisella avustuksella. Katsomokapasiteetti on toki pienempi kuin Mobilian kesäteatterilla, mutta samalla tämä on intiimimpi ja hallittavampi paikka tehdä teatteria.

Alun perin näytelmä suunniteltiin pidettäväksi Kangasalan kesäteatterilla.

– Olisimme toki mielellämme tehneet tämän myös Mobiliaan, mutta Kangasalan kaupungin pyytämien kovien vuokrien vuoksi tämä ei ollut mahdollista. Toivoisimme kaupungilta ymmärtävämpää suhtautumista harrastajateatteritoimintaan. Meillä on täällä pitkä historia teatterin tekemisessä ja paljon mahtavia nuoria, joilla on kova pyrkimys eteenpäin teatterialalla.

Emilia Helminen näyttelee Saapasjalkakissaa, Iina Kairuksella on Peterin rooli

– Kissan tunteet vaihtelevat nopeasti vihaisesta hassuksi. Hän on aika karismaattinen hahmo, Helminen kuvailee hahmoaan.

– Peter on luonteeltaan musta lammas ja uneksija. Hän on rakastunut Prinsessaan ja on myös kissan omistaja. Olen aikaisemmin näytellyt Billy Elliot-musikaalissa ja ollut Ylen Lasten Tasavallassa, Kairus kertoo.

Ilona Pulakalla on Prinsessan rooli

– Minä samaistun prinsessaan, Pulakka kertoo.

– Hän on kiltti ja rauhallinen hahmo, mutta vähän kyllä häpeää isäänsä.

Emilia Eerola näyttelee Kuningasta, Prinsessan isää.

– Kuningas on aika diktaattorimainen. Hän on hyvin perso ruoalle ja tykkää hallita itse kaikkea.

Rooleissa nähdään myös muita nuoria näyttelijälupauksia: muun muassa Peterin veljinä Aadolfina ja Henrikinä Aino Dipiessa ja Saara Kaitajärvi, koirana ja suutarina Sampo Eerola ja metsästäjänä Eemeli Korpisaari.

Saapasjalkakissa 2021: