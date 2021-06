Tero Ahlqvist, puheenjohtaja Pälkäneen Perussuomalaiset:

”Vuonna 2012 teimme jytkyn ja saimme 80 prosenttia ehdokkaistamme läpi. Perussuomalaisilla oli tuolloin kaksi eniten kunnassa ääniä saanutta ehdokasta. Viime vaaleissa emme olleet mukana, koska joukkomme pieneni muun muassa toiselle paikkakunnalle muuton vuoksi. Tänä vuonna meillä on neljä hyvää ehdokasta, joilla jokaisella on omat vahvuutensa.

Jani Luukkonen oli ”oikea käteni” 2013–2017 valtuustossa. Emme halunneet toimia kumileimasimina ja siksi päätimme kysyä tyhmiäkin kysymyksiä, jotta päätettävät asiat olisivat ymmärrettäviä niin kuntalaisille kuin luottamushenkilöillekin. Jopa Sydän-Hämeen Lehden pääkirjoituksessakin jossain vaiheessa noteerattiin tämä, miten juuri Jani nousi vaatimaan selvitystä asioihin.

Janin rooli kylien puolustamisessa tuli esiin muun muassa Rautajärven kaavan kohdalla. Hän myös järjesti kunnan kanssa yhteistyössä Rautajärvelle kuntosalin. Janilla ei ollut tuolla valtuustokaudella yhtään poissaoloa hänelle osoitetuista luottamustoimista. Hän on hoitanut aina ne tehtävät, jotka hän on ottanut vastaan.

Jani kertoi nauttineensa tuolloin valtuuston hengestä. Silloin vaikka asiat riitelivät, niin kaikkien valtuutettujen kanssa tuli toimeen. Tätä hän toivoisi myös tulevalta valtuustolta.

Joshua Haili on pitkän linjan yrittäjä ja yrittäjien puolestapuhuja ja toiminnan mies. Luopioisten uimarantaan hankittiin uusi laituri keväällä 2012, jolloin sieltä poistettiin hyppytorni. Yritin jo silloin säilyttää tornin, mutta en saanut teknistä lautakuntaa puolelleni.

Kesällä 2018 Joshua tuli luokseni ja kertoi nähneensä vanhan hyppytornin Rankkimäessä ja tuumasi: ”Eiköhän hoideta se tuonne uimarantaan takaisin”. Kaivelin 2012 hankitut asiantuntijalausunnot esiin, varmistelin niiden ajantasaisuuden ja tein uuden hakemuksen tekniseen lautakuntaan.

Samaan aikaan hyppytorni oli jo viety Hailin pihaan ja suunnitelmat sen madaltamiseksi lausuntojen mukaiseksi oli jo pitkällä. Työt tehtiin talkoilla ja rahaa tarvikkeisiin saatiin Tupenpurijoilta.

Joshua haluaisi Pälkäneestä yrittäjälähtöisen kunnan. Yritystilaa ja yrittäjille sopivia vuokra-asuntoja tulisi olla kunnassa tarjolla. Se madaltaisi kynnystä aloittaa yritystoiminta tai siirtää jo olemassa olevaa toimintaa tänne.

Jarna Viskari on meidän ”tyttö joka kävi intin”. Politiikasta kiinnostunut nuori nainen, jolla on kokemusta niin vankeinhoidosta, sijoituslapsista, arvokuljetuksista kuin käsinlypsytilaltakin. Hän haluaa perehtyä kaikkeen etukäteen ja kun ensi kerran tapasin tämän tuoreen pälkäneläisen, hänellä oli jo tiedossa niin kouludebatit, veroäyrit kuin tonttimarkkinoinnin probleematkin.

Erityisesti Jarnaa huolettavat lapset ja nuoret ja nuorten päihteiden käyttö sekä syrjäytymiskehitys. Hän on tehnyt töitä huumeidenkäyttäjien parissa ja tietää huumeiden turmiollisuuden. Nuorena naisena hänellä on tällä saralla paljon annettavaa.

Jarna on erittäin sanavalmis ihminen ja välillä hän innostuu niin, että toisen on vaikea saada suunvuoroa. Vaikka Jarna itse asuu Onkkaalassa, hän on huolissaan koko kunnan ja kylien asioista. Kuten Jarna totesi jo vaalipaneelissa, kunnan vuokra-asuntotilanne tai niiden markkinointi on retuperällä. Hänen oli vaikea löytää mieleistään vuokra-asuntoa kunnasta, vaikka Asuntotuotannon käyttöaste on tilastojen mukaan alhainen. Kysyntä ja tarjonta ja markkinointi eivät kohtaa. Myös Kostia-areenan käyttöastetta tulisi hänen mielestään nostaa tarjoamalla lisää liikuntamahdollisuuksia erityisesti nuorille.

Tommi Hämäläinen on toinen tuore pälkäneläinen, joka ei pelkää heittäytyä uuteen. Pari vuotta sitten hän teki tarjouksen nettihuutokaupassa talosta ja niin hänestä tuli pälkäneläinen. Hän ei ole katunut tuota tempaustaan vaan on lähdössä innolla mukaan vaikuttamaan kotikuntansa asioihin. Tommi on ilmastointialan yrittäjä ja remonttitaitoisena häntä huolestuttaa kiinteistöjemme kunto ja korjausvelka. Hän on myös huolissaan vanhustenhuollosta ja vanhusten asemasta kunnassamme.

Keskusteluissamme nousi esiin, miten monen hallinnonalan alla kiinteistömme on. Mietimme muun muassa tapausta, kun asuntotuotannon kerrostalossa räystäs vuosi vedet seinälle samalla kun päiväkodin pihassa seisoi kerrostalon huoltoon sopiva henkilönosturi päiväkaupalla jouten. Miksei tällaisia asioita saa koordinoitua paremmin?

Kaiken kaikkiaan Pälkäneen perussuomalaisten sydäntä lähellä ovat kylien palvelut, kyläkoulut, kunnan kehittäminen ja erityisesti markkinointi. Uusien asukkaiden saaminen ”työperäinen kuntaanmuutto”, kuten Jani asian ilmaisi, laajentaisi veropohjaa. Tähän avaimiksi perussuomalaiset haluavat taata hyvät edellytykset yrittämiselle, missä kunnan elinkeinopolitiikka on avainasemassa. Erilaisten tuki-, neuvonta- ja vuokratilapalveluiden lisäksi kunta voisi aktiivisemmin myös verkostoida yksityistä tilatarjontaa.