Kaupunginpuutarhuri Jari Järvisen mukaan koronaepidemia on Kangasalla heijastunut virkistys- ja retkeilyalueille ennennäkemättömänä ryntäyksenä.

– Polttopuuhuolto on ollut kovilla, Järvinen sanoo.

Viime aikoina kaupunki on satsannut Santasaaren retkeilyalueeseen Vesijärvellä; sinne rakennettiin viime syksynä kota, puuvaja, puucee ja laituri. Tänä vuonna on ohjelmassa Kaarinanpolun Katajajärven laavun uusiminen ja pieni osuus esteetöntä pitkosta.

– Myös Sorolan montun ympärivuotinen liikunnallinen virkistysalue täydentyy lähiaikoina kotalaavulla. Kaupunki panostaa myös lähiretkeilyyn, rengasreitteihin ja taukopaikkoihin, mitä pidän todella tärkeänä: kaikki eivät halua kauemmaksi selkosille, Järvinen kertoo.

Hänen mukaansa jonkin verran ehdotellaan myös pienten retkikohteiden perustamista koulujen ja päiväkotien läheisyyteen. Uusia avauksia aiotaan tehdä hallitusti, erityisesti pyritään kehittämään ja täydentämään jo olevia alueita ja kohteita.

Ranta-Koiviston laavulla

Jan Olsman ja Katariina Sallomy ovat retkeilleet Kangasalla niin kävellen kuin pyörälläkin. He käyvät retkillä melko usein ja pysähtyvät toisinaan myös laavulle syömään eväitä. Tällä kertaa he ovat päiväkävelyllä Kirkkojärven rannalla.

Hollannista kotoisin oleva Olsman on viettänyt seitsemän viime kuukautta Suomessa, Sallomy on hänen tyttöystävänsä äiti. Molemmat pitävät kovasti retkeilystä ja suosivat päiväretkiä.

Olsman on pyöräillyt myös Kirkkojärven luontopolulla, josta osa on esteetöntä eli kuljettavissa myös pyörätuolilla tai lastenvaunujen kanssa. Hän ja Sallomy sanovat, että pyöräily onnistuu polulla, mutta se ei ehkä ole ihanteellisin siihen, koska vastaan tulee esimerkiksi lastenvaunuja ja muita pyöräilijöitä ja ohitustilanteet voivat olla hieman ahtaita.

Sallomy arvelee lisäksi, ettei pohja ole paras mahdollinen fatbikelle eli paksurenkaiselle maastopyörälle.

Kirkkojärven polun varrella sijaitsee Ranta-Koiviston laavu. Se on aivan frisbeegolfradan vieressä Kirkkojärven rannassa. Olsman ja Sallomy ovat itsekin pysähtyneet siihen syömään eväitä. Sallomy pitää laavua oivana retkikohteena erityisesti lapsille. Ensin hän oli ihmetellyt laavun paikkaa, mutta nähdessään siellä pienet partiolaiset pitämässä evästaukoa ymmärsi hän paikan olevan todella hyvä lasten kanssa retkeileville.

– Se on riittävän lähellä, mutta kuitenkin luonnossa, hän sanoo.

Sallomy kertoo, että he ovat retkeilleet muuallakin Kangasalla, esimerkiksi Kaarinanpolulla. Hän kehuu Norojärven laavua, jossa he ovat myös pitäneet taukoa retkeilyn lomassa. Maasto voi olla paikoitellen haastava, mutta polulla on mukavasti vaihtelua ja kauniita järvimaisemia. Sallomy suosittelee myös pyöräilemään Vehoniemen automuseolta Pälkäneelle.