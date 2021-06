Pyöräilyn suosio on ollut viime aikoina kovassa nosteessa, ja uusia pyöräilijöitä liikkuu tien päällä entistä enemmän. Sunnuntaina järjestettävä Pälkäneveden pyöräily on juuri sopiva haaste peruskuntoilijalle ja myös kokeneille konkareille. Reitti kiertää Pälkäneveden, josta matkaa kertyy noin 52 kilometriä. Lyhyemmän reitin, 20 kilometriä, kääntöpiste on Kukkolan kyläkeinulla.

Huoltopisteet sijaitsevat Pälkäneen kunnanvirastolla ja Luikalan työväentalolla. Reitille voi lähteä haluamastaan paikasta kello 8–11. Huoltopisteet ovat avoinna kello 8–14, joissa mehutarjoilu sekä Luikalan työväentalon pisteessä myös puffetti ja myynnissä arpoja.