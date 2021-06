Kangasalan uuden valtuuston kokoonpano on selvillä. Ääntenlaskenta on valmistunut, ja tässä ovat alustavan tuloksen mukaan kuntavaaleissa 2021 valitut 51 valtuutettua. Uudessa kaupunginvaltuustossa on valtuutettuja seitsemästä puolueesta.

Kangasalan valtuusto 1.8.2021 alkaen:

Ehdokas, äänet

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

Laine, Hanna 605 Tuokko, Irina 159 Lahti, Pekka 129 Markkinen, Jari 129 Haaparanta, Jari 126 Thomassen, Anne-Mari 120 Heinänen, Jaana 119 Kouhia, Raimo 116 Kaarne, Isto 84 Lehtonen, Mikko 81 Vilkki, Petri 80

Perussuomalaiset

Kinnari, Miia 294 Törhönen, Marko 265 Leino, Jari 171 Salminen, Jussi 164 Palovuori, Karri 156 Jokilampi, Jussi 150 Linna, Tero 133 Mäkinen, Wellu 113 Airola, Sami 109

Kansallinen Kokoomus

Haavisto, Jussi 425 Vahvelainen, Saana 294 Jussila, Mauri 226 Ollila, Heikki 223 Malm, Jorma 170 Ollila, Mika 155 Hackspik-Tuomisto, Merja 124 Uotila, Riku-Sippo 118 Tulenheimo, Tapio 116 Alanko, Pertti 104 Muhonen, Anna-Maria 103 Uotila-Välimäki, Soili 103 Oesch, Tommy 97 Hillo, Simo 94

Suomen Keskusta

Holma, Hanna 190 Arra, Simo 188 Mäkelä, Heikki 133 Karppila, Hannu 110

Vihreä liitto

Lahikainen, Stiina 251 Orell, Mari 175 Härkönen, Kristiina 145 Isokallio, Sina 142 Rinne, Elina 114 Pitkänen, Heidi 112

Vasemmistoliitto

Nupponen, Maiju 123 Mäntylä, Jorma 118

Suomen Kristillisdemokraatit (KD)

Jussila, Jorma 247 Keskinen, Ville 136 Hagqvist, Jari 115 Mansikka-aho, Juha 100 Kuusjärvi, Topi 92

Tulos vahvistetaan 16. kesäkuuta.