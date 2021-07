Viikolla 27 sinilevähavaintoja tehtiin neljällä valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikalla Pirkanmaalla. Hieman levää havaittiin Kangasalan Kirkkojärvellä, Nokian Tottijärvellä ja Pyhäjärvellä sekä Sastamalan Houhajärvellä. Järviwikin Leväbarometrin mukaan levää on tällä hetkellä ajankohdan pitkän ajan keskiarvoa vähemmän.

Toisaalta kansalaishavaintoja kirjattiin runsaasti eri puolilta Pirkanmaata, yhteensä 18. Havaintoja tehtiin Päijänteeltä, Pälkänevedeltä, Vanajavedeltä, Roineelta, Kaukajärveltä, Mäyhäjärveltä, Hulaudelta, Pyhäjärveltä, Näsijärveltä, Toisvedeltä ja Nerkoonjärveltä. Kuka tahansa voi ilmoittaa sinilevähavainnostaan Järviwikin Havaintolähetin avulla.

– Yleisöhavainnot ovat tärkeä osa sinileväseurantaa, ja kansalaishavainnointi on Pirkanmaalla ilahduttavan aktiivista. Valtakunnallisen seurannan havaintopaikkoja havainnoidaan vain kerran viikossa, joten yleisön tekemät havainnot auttavat luomaan ajantasaisen kuvan levätilanteesta, kertoo vesienhoidon asiantuntija Salla Taskinen Pirkanmaan ely-keskuksesta.

Kesä-heinäkuun kuuma ja kuiva hellejakso ei juurikaan ole näkynyt pohjavesien pinnankorkeuksissa. Pohjavesissä kuivuus näkyy kuitenkin vasta viiveellä, ja tasot ovatkin nyt myös ajankohdalle tyypilliseen tapaan kääntyneet laskuun. Kevään jäljiltä pohjavesien korkeus noudatteli pitkän ajan keskiarvoa, ja alkukesästä ne olivat paikoitellen jopa nousussa.

Yleisesti pohjaveden korkeus Pirkanmaalla noudattelee tällä hetkellä pitkän ajan keskiarvoa. Pohjaveden korkeudessa on kuitenkin vaihtelua alueiden välillä.

Pirkanmaan pohjoispuolen pohjavesialueilla pohjaveden pinta on pitkän ajan keskiarvoa alempana, kun taas eteläpuolisilla pohjavesialueilla pinnan korkeus on paikoin yli keskimääräisen. Tämänhetkinen maankosteustilanne antaa osviittaa, että pohjavesien laskusuunta tulee jatkumaan, mikäli sateita ei saada. Maankosteustilanne on pääosin melko kuiva esimerkiksi maan etelä- ja keskiosissa. Vähävetisempiä alueita esiintyy laajoina alueina sisämaassa, esimerkiksi Pirkanmaalla. Ennusteiden mukaan maankosteus pienenee kesän edetessä koko maassa, jolloin pohjavettä ei pääse enää muodostumaan.

Lämpimien säiden ja kasvukauden johdosta haihdunta on kesällä suurempaa kuin muina vuodenaikoina, eivätkä pohjavesivarastot juurikaan täyty kasvukauden aikana. Sademäärät lisääntyvät syksyä kohden, ja syksyllä pohjaveden korkeus alkaa yleensä nousta. Pohjavesivarastot täyttyvät syksyllä ja talvella roudattomaan aikaan sekä keväisin lumien sulamisen myötä.