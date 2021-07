Voimaksi viikolle

”Tapahtukoon sinun tahtosi niin maan päällä kuin taivaassa”, Jeesus on opettanut meitä rukouksessa. Ei tämä maailman meininki täällä oikein sinun tahtosi mukaista taida olla. Näyttää siltä, että meidän ihmisten tahto ja sinun tahtosi eivät oikein kohtaa. Täällä kirkon penkissä yksin istuen ja tiekirkkovieraita odottaessa on aikaa miettiä maailman hurjaa menoa, ristiä kätensä ja rukoilla maapallon puolesta.

Taidat olla melkoisen surullinen siitä, että niin monet lapsesi täällä maan päällä voivat kovin huonosti. Merkillisiä asioita täällä tapahtuu. Aurinko paahtaa liian kuumasti siellä, missä sen pitäisi lämmittää maltillisesti, metsiä ja maita palaa poroiksi, hirmumyrskyt pyyhkäisevät suurta tuhoa tehden eri puolilla maailmaa. Toisilta puuttuu puhdas vesi ja toiset hukkuvat tulviin. Pandemia riehuu täällä edelleen. Ihmisiä kohdellaan kaltoin, alistetaan ja nöyryytetään. Valtaa käytetään oman edun tavoitteluun eikä toisten hyväksi. On niin paljon ahdistusta, vihaa ja surua. Ihmisen pitäisi olla oppinut ja valistunut ratkomaan erimielisyyksiä muutoin kuin tappamalla ja kiduttamalla. Ei ihan toteudu tämäkään, mitä Paavali kirjoittaa: ”Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksiantavaisia toinen toisillenne, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut.” Ef. 4:32

Onneksi hyviäkin asioita tapahtuu pitäen toivon kipinöitä yllä paremmasta meille kaikille täällä maan päällä. Omassa kirkossamme kastepuun lehtien määrä lisääntyy merkkinä siitä, että lapset tuodaan kasteelle edelleenkin. Seurakuntamme lasten leirit loma-aikoina täyttyvät nopeasti. Nuoret tahtovat käydä rippikoulun. Vihkimisiä avioliittoon tahdotaan kirkossa. Oman kirkkomme rukousryijy on aivan täynnä rukouksia. Seurakunnan ikäihmiset odottavat olopäivien kohtaamisia. Viimekeväinen pälkäneläisten vapaaehtoisten Kevätkukkia-tempaus oli mahtava hyväntahdon osoitus, jolla tahdottiin ilahduttaa yksinäisiä ihmisiä. Näin kesäaikaan matkalaiset ilahtuvat huomatessaan, että kirkon ovet ovat avoinna. On paikka, jossa saa levähtää, ihmetellä, hiljentyä tai vaihtaa ajatuksia vaikkapa kulloisenkin kirkon päivystäjän kanssa. Voi luottaa ihanaa lasten virttä mukaillen siihen, että Jumalan kämmenellä ei pelkää lintunen, ei pelkää ihminen, ei kukaan ole turvaton. Milloinkaan ei hän hylkää, lastensa kanssa hän on.

Olen niin kiitollinen, että rukousyhteyttä sinuun ei kukaan voi ottaa pois.

”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.” Joh. 3:16

Tiina Kokkola

kirkkovaltuutettu

Kankahainen