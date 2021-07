Koronatartuntojen määrä jatkaa kasvuaan, ja epidemiatilanne on mennyt edelleen huonompaan suuntaan, joten Pirkanmaa siirtyy koronaepidemian perustasolta kiihtymisvaiheeseen. Kahden viikon ilmaantuvuus 100 000:ta asukasta kohden on 56. Positiivisten testien osuus Fimlabissa testatuista oli viime viikolla 2,8 prosenttia.

Epidemiatilanteen vaikeutuminen ja kiihtymisvaiheeseen siirtyminen ovat signaali siitä, että jokaisen kannattaa tarkistaa, onhan oma toiminta turvallista. Turvaväleihin ja maskin käyttöön on syytä kiinnittää huomiota.

– Haluan muistuttaa, että maskit ovat yhä tarpeen tilanteissa, joissa turvavälejä ei voi pitää, johtajaylilääkäri Juhani Sand sanoo.

Baaritartunnat nousussa

Koronatartuntoja saadaan edelleen runsaasti perhepiiristä ja tuttavien tapaamisista, mutta myös baari- ja yökerhotartuntojen määrä on kasvussa. Ulkomailta saadut tartunnat sen sijaan ovat vähenemään päin.

Tartunnat painottuvat nuoriin ikäryhmiin: 41 prosenttia viime viikon tartunnoista tuli 20–29-vuotiaille. Sen sijaan iäkkäillä eli yli 70-vuotiailla ei ilmennyt yhtään tartuntaa. Tähän vaikuttanee iäkkäiden hyvä rokotussuoja.

Pirkanmaalaisista nuorista aikuisista vasta noin puolet on rokotettu ensimmäisen kerran, ja rokotussuoja on vielä puutteellinen. Nuorten ja nuorten aikuisten ahkera rokotuksessa käyminen onkin nyt erityisen tärkeää.

– Oppilaitosten lukuvuoden alku ei ole enää kaukana. Jotta arkeen voidaan palata mahdollisimman normaalisti, koronatilanne on tarpeen saada hallintaan.

Pirkanmaalla on sairaalassa tällä hetkellä vain yksittäisiä koronapotilaita, mutta sairaaloissa on muuten varsin täyttä. Vaikka koronaan liittyviä sairaalahoitojaksoja on tällä hetkellä vähän, tartuntojen lisääntyminen johtanee myös terveydenhuollon kuormituksen kasvuun jollain aikavälillä.

Kiihtymisvaiheen siirtymisen vaikutukset

Kiihtymisvaiheeseen siirtyminen aiheuttaa käytännön vaikutuksia etenkin ravintoloiden aukioloaikoihin, sillä valtioneuvosto on asettamassa lähipäivinä ravintolarajoituksia kiihtymisvaiheessa olevilla alueille. Valtioneuvosto vastaa ravintolarajoitusten sisällön tarkemmasta viestinnästä.

Muihin Pirkanmaan alueen suosituksiin tai rajoituksiin kiihtymisvaiheeseen siirtyminen ei tuo merkittäviä muutoksia, sillä maski- ja etätyösuositukset ovat olleet Pirkanmaalla voimassa tähänkin asti. Niiden merkitys vain korostuu entisestään.

Eniten tartuntoja tuttavien tapaamisista

Viime viikon aikana todettiin kaikkiaan 173 tartuntaa, ja näistä 80 prosentin lähde saatiin jäljitettyä. 34 prosenttia sairastuneista oli edeltävästi karanteenissa.

Eniten tartuntoja saatiin sukulaisten, ystävien tai tuttavien tapaamisista: kaikkiaan 38 tartuntaa eli 22 prosenttia. Perhepiiristä saatiin 36 tartuntaa. Ravintoloista, baareista ja yökerhoista tuli 22 tartuntaa eli 13 prosenttia kaikista tunnetuista tartunnanlähteistä. Ravintoloista, baareista ja yökerhoista saadut tartunnat ovat olleet noususuunnassa viime viikkoina.

Ulkomailta saadut tartunnat ovat nyt laskusuunnassa, ja niitä oli kahdeksan prosenttia viime viikon tartunnoista.

Pandemiaohjausryhmä koolla viikon päästä

Pirkanmaan koronatilanne vaatii nyt tarkkaa seurantaa, joten pandemiaohjausryhmä kokoontuu seuraavan kerran viikon kuluttua 27.7.