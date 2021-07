Rokotuksia annetaan tällä hetkellä kaikille yli 16-vuotiaille kuntalaisille sekä 12–15-vuotiaille riskiryhmiin kuuluville. Koronarokotukset etenevät myös loma-aikana kesäsuluista huolimatta rokotteiden saatavuuden mukaan. Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alueella ensimmäisen rokotuksen on saanut hieman yli 60 prosenttia kuntalaisista.

Rokotteiden saatavuus

Modernan rokotteen saatavuus on nyt hyvä, ja uudet rokotussarjat aloitetaan enimmäkseen Modernan rokotteella. Modernan rokote soveltuu 18 vuotta täyttäneille ja vanhemmille. Yli 18-vuotiaille on tällä hetkellä reilusti vapaita aikoja tarjolla. Myös Astran rokotetta on saatavilla yli 65-vuotiaille.

Pfizerin (Comirnaty) rokotteen saatavuus on huonompi. Se riittää tällä hetkellä lähinnä vahvisteannoksiin sekä yksittäisten uusien rokotussarjojen aloittamiseen. Pfizerin valmiste on ainoa, joka soveltuu alle 18-vuotiaiden rokottamiseen. Siksi tämän ikäisille on nyt aikoja vähemmän tarjolla. Kaikki tehosteista yli jäävät Pfizerin rokotteet pyritään käyttämään alle 18-vuotiaiden rokottamiseen. Tämän viikon keskiviikkona kello 14 alkaen avataan pieni erä aikoja 12–15-vuotiaille riskiryhmäläisille sekä 16–17-vuotiaille. Uudet ajat avautuvat pääsääntöisesti viikoille 30 ja 31.

Rokotukset ovat edenneet eri sairaanhoitopiireissä eri tahtiin. Esimerkiksi Helsingissä rokotteiden annosvälejä on mahdollista lyhentää, sillä rokotteita on jäämässä käsiin. Pirkanmaalla tähän ei ole mahdollisuutta, koska rokotesaatavuuden kanssa on haasteita. Ensin pitää saada rokotettua kaikki halukkaat ensimmäisen annoksen osalta. Tämän jälkeen asiaa voidaan harkita uudestaan, jos rokotteita uhkaa jäädä käyttämättä. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tavoitteena on, että kaikki halukkaat ovat saaneet ensimmäisen rokotuksen elokuun alkupuolella. Rokotusten eteneminen on tietysti riippuvainen rokotteiden saatavuudesta.

Tehosteannokset

Modernan ja Pfizerin rokotteiden tehosteväli on edelleen 12 viikkoa. Aikaa varatessa olisi hyvä huomioida, että tehosteaika annetaan kaikille tasan 12 viikon päähän enimmäisestä annoksesta. Tehosteajan siirtäminen tällä hetkellä on haasteellista rokotteen saatavuuden vuoksi, joten kannattaa varata rokotteelle sellainen ajankohta, että tehosteen ottaminen suunniteltuna aikana on mahdollista. Astran rokotteen tehosteväli on 8–12 viikkoa.

Tehosteaikaa ei voi aikaistaa varaamalla itse uutta aikaa verkosta. Tehosteaika annetaan aina terveydenhuollosta. Väärin perustein tehdyt ajanvaraukset joudutaan perumaan eikä rokotetta voida antaa rokotuspisteessä. Tehosteväliä ei edelleenkään voida lyhentää ilman painavaa syytä. Mikäli aiemmin annettu tehosteaika ei sovi, voit olla yhteydessä koronarokotukset@kangasala.fi sopiaksesi erityisjärjestelyistä. Sähköpostiyhteydenottoon pyritään vastaamaan kolmen arkipäivän kuluessa. Tehosteaikojen siirtopyynnöt työllistävät tällä hetkellä valtavasti hoitajia.

Muuta ajankohtaista

Jos et ole saanut vielä itsellesi sopivaa rokotusaikaa, voit edelleen ilmoittautua lyhyellä varoitusajalla rokotukselle tulijaksi. Lista ei ole jonolista, eikä ohituskaista. Listalle ilmoittautuneille voidaan tarjota rokotetta päivän päätteeksi sellaisissa tilanteissa, että rokotteita uhkaa jäädä käyttämättä. Voit ilmoittautua listalle soittamalla koronarokotusten ajanvarausnumeroon. Aikoja tarjotaan aina ensisijaisesti niille kuntalaisille, jotka eivät ole saaneet vielä ensimmäistäkään rokotusta. Tämän jälkeen rokotetta voidaan tarjota henkilöille, joilla on tarvetta aikaistaa rokotusta esimerkiksi ulkomaanmatkan vuoksi.

Tähän mennessä rokotusajat on varattu nopeasti, eikä rokotteita ole uhannut jäädä käyttämättä. Useassa kunnassa on ongelmaksi muodostunut se, ettei aikoja varata. Pirkanmaallakin on muutamassa kunnassa kokeiltu walk-in -rokotusvastaanottoja, jotta saataisiin houkuteltua enemmän tulijoita rokotukseen. Sama on suunnitteilla Kangasallakin, jos yhtään vaikuttaa siltä, että aikoja jää varaamatta.

Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alueella on kolme rokotuspistettä: Kangasalan keskusterveysasema, Suoraman neuvola sekä Pälkäneen OmaAsema. Suoramalla ja Pälkäneellä rokotuksia annetaan arkisin virka-aikaan, keskusterveysasemalla rokotetaan tämän lisäksi myös arki-iltaisin sekä lauantaisin. Kangasalalaiset voivat käydä rokotuksessa myös Pälkäneen rokotuspisteessä ja pälkäneläiset puolestaan Kangasalan molemmissa rokotuspisteissä.

Ajankohtaista rokotusviestintää kannattaa seurata kaupungin verkkosivuilta. Sivustolla kerrotaan aina tuoreimmat uutiset rokotuksiin liittyen. Verkkosivuilla kerrotaan, koska uusia aikoja tulee verkkoon varattavaksi ja mikä on rokotteiden saatavuus.