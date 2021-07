Pälkäneen pappilassa vietetään vuoden tauon jälkeen perinteisiä kesäseuroja lähetyksen hyväksi perjantaina 23.7. kello 18.30 Pappilantie 29:ssa. Vieraina ovat Pälkäneen kesäasukaat Elina ja Juha Lind. Lindit olivat viime vuoteen asti seurakunnan lähetystyötekijöitä Nepalissa. Juha on palannut lääkäriksi Padasjoelle ja Asikkalaan, Elina jatkaa edelleen Suomen Lähetysseuran palveluksessa.

Vieraina on myös kanttori ja kirjailija Heini Kataja-Kantola. Heini on Jokioisten pappilan kasvatti ja palasi toissa vuonna kanttoriksi lapsuutensa kotiseurakuntaan ja pappilaan Jokioisiin. Aiemmin Kataja-Kantola on toiminut kanttorina Ilmajoella, Hangossa, Riihimäellä, Suomen Raamattuopistolla ja hiippakuntakanttorina. Hän on julkaisut seitsemän kirjaa, runoja, lauluja ja sävellyksiä.

Vieraana on myös rovasti Arto Antturi. Antturi toimii Hyvinkäällä toimistoaan pitävän Medialähetysjärjestö Sanansaattajien toiminnanjohtajana. Aiemmin Arto on toiminut Helsingin Pitäjänmäen seurakunnan kirkkoherrana, Vanhan kirkon ja Tuomasmessu-yhteisön pappina ja tutkijana yliopistossa. Basistina hän on gospel-yhtye Exitin perustajajäsen. Anturi on myös kirkolliskokousedustaja.

Maailmaa muutetaan

sydän kerrallaan

Sansa (Medialähetys Sanansaattajat) vie evankeliumia Jeesuksesta radioaalloilla, television, internetin ja mobiiliviestinten välityksellä sinne, missä sitä ei ole vielä kuultu. Ohjelmat rohkaisevat myös vaikeissa oloissa eläviä kristittyjä. Media on voimaväline, jonka avulla ylitetään niin maantieteellisiä kuin kulttuurillisia rajoja. Paikallisten ihmisten tekemä kristillinen mediatyö muuttaa maailmaa, yksi sydän kerrallaan.

− Evankeliumin levittämisen kohteena on aina yksi ihminen. Hän voi elää äärimmäisessä köyhyydessä tai vallan keskiössä. Hänen kääntymisellään voi olla merkitystä vain hänelle itselleen tai hän voi toimia esimerkkinä suurille muutoksille, muistuttaa toiminnanjohtaja Arto Antturi.

– Pohjimmiltaan hän on kuitenkin ihminen, jonka sydämessä asuu kaipaus Jumalan yhteyteen. Evankeliumi on kerrottava niin, että se koskettaa ihmistä juuri siinä, mitä hän tarvitsee, Antturi lisää.

Vuonna 1973 Hyvinkäällä perustettu Sansa on yksi Suomen evankelisluterilaisen kirkon seitsemästä lähetysjärjestöstä.

Seurakunta tukee

ohjelmia

Pälkäneen seurakunta tukee kolmea Sanan ohjelmaa. Se tukee ohjelmaa Turkissa: Naiset toivon lähteellä (NTL) on naisten oma, kristillinen radio-ohjelma, jota lähetetään lähes 70 kielellä. NTL on osa maailmanlaajan rukousliikkeen Project Hannahin (suomeksi Hanna-työ) toimintaa. Turkinkieliset NTL-ohjelmat käynnistettiin 2012. Puolituntinen ohjelma lähetetään kerran viikossa Istanbulin ja Ankaran alueille.

Seurakunta tukee ohjelmaa Sydänystävä-ohjelmaa Thaimaassa. Sydänystävä on thaikielinen puolituntinen, joka lähetetään useasta Bangkokissa kuultavasta paikallisradiosta Thaimaassa.

Japanissa ihmisten huolissa auttaa Keikon kirjelaatikko. Suosittua Keikon kirjelaatikko -radio-ohjelmaa on lähetetty vuodesta 1971. Ohjelman kuuntelijat ovat 13–80-vuotiaita.