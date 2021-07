 Puutarhataide kohtaa musiikin Arboretum Frickissä Kangasalla

Kangasalalainen säveltäjä–tuottaja Heikki Mäenpää sekä arboretumin perustaja Erkki Frick ovat tuottaneet yhteistyössä Heikki Mäenpää @ Arboretum Frick -kokonaisteoksen. Eri puolilla Arboretum Frickin metsäpuutarhaa soivat Erkki ja Leila Frickin aasialaiset sävelmuistot sekä Mäenpään sävellykset, jotka luovat puutarhaan ainutlaatuisen tunnelman. Musiikki kuvastaa puutarhan tunnelmia: rauhallisuutta, valoisuutta ja kauneutta.

Puutarhan maisemasta inspiroitunut kokonaismusiikkiteos on ainoa laatuaan Suomessa, eikä paljon maailmalla puutarhoissa vieraillut Erkki Frick ole kokenut vastaavaa myöskään muualla pohjoismaissa. Idea löytyi Aasiasta.

– Olen vaimoni kanssa ollut Kiinassa metsäpuutarhassa, jossa taustalla soi hiljainen, meditatiivinen musiikki. Olimme haltioituneita siitä mystisestä tunnelmasta, joka syntyi puutarhan hiljaisuudesta yhdistettynä musiikkiin. Haluan nyt hakea omaan puutarhaani samaa tunnelmaa, hän kertoo.

Arboretum Frickin tunnussävelmäksi valittiin Heikki Mäenpään sävellys ”I’ve heard something in my mind for a long time”, joka on juuri julkaistu singlenä ja musiikkivideona.

– Akustisella kitaralla tulkitsemassani kappaleessa soivat taustalla Tapani Purasen jouset. Valinta tunnussävelmäksi oli helppo, sillä tunnelma on sama, jonka tunnen kulkiessani arboretumissa, kertoo Heikki Mäenpää.

Dalofin Media Oy toteuttaa julkaisun digitaalisen jakelun yhteistyössä Harjula Production Ltd:n kanssa, ja on ollut mukana tekemässä Arboretum Frick -musiikkivideota. Heikki Mäenpää @ Arboretum Frick -kokonaisteoksen musiikkia laajemmin on odotettavissa syksymmällä.